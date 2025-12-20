Közgyűjteményben van a helye a magyar jegybank képzőművészeti kincseinek

Szerző: MTi/gondola

2025. december 20. 09:37

Az utóbbi évtizedekben összegyűjtött képzőművészeti kincsek nagy értéket képviselnek, ezeket a közönség elé kell állítani.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs gyűjteményének közgyűjteményben van a helye, ezért a jegybank országosan összesen 30 múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő, 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményt - mondta a jegybank elnöke a letéti szerződés preambulumának aláírása alkalmából tartott pénteki sajtótájékoztatón.

A több mint 6 milliárd forint értékű gyűjtemény csaknem 90 százaléka 29 vidéki intézménybe, 155 műtárgy pedig fővárosi intézménybe, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galériába kerül.

Varga Mihály szerint ezzel mindenki profitálhat: a hazai múzeumok több mint 1400 alkotás kiállításának lehetőségével gazdagodnak, amely elősegíti az érintett intézmények látogatottságának növelését, és a fővárostól távol élőknek sem kell kimaradniuk a műalkotások megismeréséből. Emellett nyernek az művészek is, akiknek a művei így a közönség elé kerülnek.

Varga Mihály elmondta, hogy a korábbi években ezek a műalkotások az MNB belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott.

A jegybankelnök emlékeztetett: a jegybank új vezetése már márciusban világossá tette, hogy az alapmandátumon felüli tevékenységeket mérsékli, illetve ezeken a területeken racionalizálja az intézmény működését. Ez a racionalizálás vezetett el ahhoz a döntéshez, amely részeként most a kortárs alkotások múzeumokhoz kerülnek - hangsúlyozta.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója hangsúlyozta: ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon.

"Ez egy fantasztikus ajándék a nemzeti közösségünknek és a magyar múzeumoknak"

- hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve, hogy valamennyi vármegyei hatókörű városi múzeum benne van ebben a programban.

Ismertetése szerint a kétlépcsős letéteményezési program első lépcsőjében az MNB gyűjteményállománya egészét a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galériában, letétként helyezi el. A több mint 6 milliárd forint értékű gyűjtemény csaknem 10 százaléka kerül (155 műtárgy) a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe, 90 százaléka, 1267 műtárgy 29 múzeum gyűjteményét fogja gyarapítani. A gyűjteményben mintegy 100, döntően kortárs magyar művész alkotása szerepel - tette hozzá.

Baán László beszélt arról is, hogy az MNB elnökével konszenzus van arról, hogy hosszú távon ebből adomány lehessen - erre már volt példa a múltban. Az 1920-as évek legelején az akkori nemzeti bank egy fiatalkori Van Dyck-képet adományozott örök letétként a Nemzeti Képzőművészeti Múzeumnak - idézte fel a főigazgató.

Baán László szerint a múzeumokkal konszenzuális folyamatban, példaértékű szakmai párbeszéd során sikerült eldönteniük, hogy melyik mű, melyik intézmény gyűjteményét gyarapítsa.

A főigazgató elmondta azt is, hogy az alkotások jövő év elején kerülnek a múzeumokhoz, februárban a művek legjavából kiállítást szervez a debreceni MODEM - Modern és Kortárs Művészeti Központ.

A múzeum MTI-hez elküldött közleménye szerint a letéteményezési programban résztvevő közgyűjtemények között van többek közt a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria mellett a Bocskai István Múzeum (Hajdúszoboszló), a Damjanich János Múzeum (Szolnok), a Ferenczy Múzeumi Centrum (Szentendre), a Herman Ottó Múzeum (Miskolci Galéria), a Janus Pannonius Múzeum (Pécs), a Jósa András Múzeum (Nyíregyháza), a József Attila Múzeum (Makó), a MODEM (Debrecen), a Móra Ferenc Múzeum (Szeged), a Paksi Városi Múzeum, a Szatmári Múzeum (Mátészalka), a Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) és a Soproni Múzeum.