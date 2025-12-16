A Bondi Beach hősei

Szerző: Gondola

2025. december 16. 20:37

A Bondi Beach-en tartott hanukai ünnepségen elkövetett terrortámadás nemcsak az értelmetlen erőszak, hanem a rendkívüli civil bátorság miatt is emlékezetes marad.

A helyi idő szerint 18:45 körül kezdődő lövöldözés idején, amelynek magyar áldozatai is voltak , mintegy ezer ember tartózkodott a tengerparton, amikor két fegyveres – egy apa és fia – tüzet nyitott az ünneplő tömegre. A támadás rövid idő alatt káoszt és pánikot okozott, ugyanakkor olyan emberi reakciókat is felszínre hozott, amelyek élesen szemben állnak a terror logikájával: a hétköznapi hősiességét.

A "civil kurázsi" egyik legfontosabb szereplője a 43 éves Ahmed al-Ahmed, Sydney egyik külvárosában élő arab gyümölcsbolt-tulajdonos volt. Ahmednek semmilyen katonai vagy fegyveres múltja nem volt, egyszerű civilként vett részt az eseményen. Amikor kitört a lövöldözés, nem menekült el, hanem ösztönösen cselekedett: egy autó mögül előbújva hátulról rátámadt az egyik fegyveresre, kicsavarta a kezéből a puskát, majd a fegyvert a támadóra szegezve hátrálni kezdett, hogy megakadályozza az újabb lövéseket. A jelenetről készült felvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és szinte azonnal hőssé tették őt a közvélemény szemében.

A beavatkozás súlyos kockázattal járt: a másik támadó kétszer rálőtt Ahmedre, aki a karján és a kezén sérült meg. Ennek ellenére megőrizte lélekjelenlétét, a fegyvert egy fához támasztotta, majd feltett kézzel jelezte a kiérkező rendőröknek, hogy nem jelent veszélyt. Kórházba szállították és megműtötték, állapota stabil, lábadozik. Családtagjai szerint nem mérlegelt, nem gondolkodott, egyszerűen azt tette, amit helyesnek érzett. Új-Dél-Wales miniszterelnöke és több nemzetközi vezető is hangsúlyozta: sok ember köszönheti neki az életét.

A támadás során azonban nem ő volt az egyetlen civil, aki szembeszállt a fegyveresekkel. A lövöldözés első pillanataiban egy idős házaspár, a 69 éves Boris Gurman és 61 éves felesége, Sofia sem menekült el. Szemtanúk szerint ösztönösen mások védelmére keltek, és megpróbálták megállítani az egyik támadót. Borisnak rövid időre sikerült is lefegyvereznie az elkövetőt, a dulakodás azonban tragikus fordulatot vett: a támadó később újabb fegyverhez jutott, és halálosan megsebesítette mindkettőjüket. A házaspár 34 éve élt együtt, családjuk szerint egész életüket az önzetlenség és a közösség iránti felelősség jellemezte.

A lövöldözésnek több halálos áldozata volt, és számos sérültet szállítottak kórházba. A hatóságok gyorsan kizárták további elkövetők jelenlétét, és megerősítették:

célzott, antiszemita indíttatású terrortámadás történt.

Az eset nemzetközi figyelmet kapott, ugyanakkor az emlékezésekben és a közbeszédben legalább akkora hangsúlyt kaptak azok a civilek, akik saját életüket kockáztatva próbálták megállítani a vérontást. A Bondi Beach-i tragédia így egyszerre lett a gyász és a hősiesség szimbóluma.

