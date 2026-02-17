Széles szövetségben készül a Fidesz-KDNP az áprilisi választásra - Íme a jelöltek listája

Szerző: Gondola
2026. február 17. 12:38
A Fidesz országos választmánya nyilvánosságra hozta a Fidesz–KDNP 2026. április 12-i országgyűlési választásra szóló országos listájának 93 jelöltjét.
 Ezzel véglegessé vált a kormánypártok választási kerete, miután az egyéni választókerületi indulókat már a január 10-i Fidesz-kongresszuson bemutatták.
A döntés után Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy a listára kerülésnek meghatározott politikai feltételei voltak, és a névsor szerinte szélesen képviseli a magyar társadalmat, stabil hátteret biztosítva egy következő nemzeti kormánynak. Hangsúlyozta: széles szövetségben készülnek győzni az áprilisi választáson.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke arról beszélt, hogy pártja az egyetlen történelmi párt a mai politikai palettán, és 82 éves történetének minden programpontja vállalható 1944-től napjainkig.
 
Hangsúlyozta:
a KDNP egyszerre „a nagy öregek pártja” – olyan történelmi személyiségekkel, mint Barankovics István és Varga László –, valamint a fiatal kereszténydemokratáké is, amit az IKSZ és a Morus Akadémia jelenléte mutat. Úgy fogalmazott, a KDNP világnézeti párt, amely az „örökkévaló értékeket” képviseli a jelenben.
A miniszterelnök-helyettes szerint a párt történelmileg szembeszállt a náci és a kommunista ideológiákkal, ma pedig a keresztény civilizáció védelmében a „woke” irányzat ellen lép fel. Állítása szerint a keresztény értékek maradandók, ezért a KDNP biztos és győztes választás.
 
A Fidesz honlapján közzétett lista azért tartalmaz 93 nevet, mert ennyi listás mandátum sorsáról döntenek a választáson.

Íme a lista:
 
1. Orbán Viktor 
 
2. Semjén Zsolt 
 
3. Kövér László 
 
4. Gál Kinga 
 
5. Szentkirályi Alexandra 
 
6. Kubatov Gábor 
 
7. Kósa Lajos 
 
8. Németh Szilárd 
 
9. Kocsis Máté 
 
10. Latorczai János 
 
11. Lezsák Sándor 
 
12. Jakab István 
 
13. Papp Zsolt György 
 
14. Mohácsy István 
 
15. Sztojka Attila 
 
16. Tapolczai Gergely 
 
17. Németh Zsolt 
 
18. Selmeczi Gabriella 
 
19. Szijjártó Péter 
 
20. Lázár János 
 
21. Orbán Balázs 
 
22. Simicskó István 
 
23. Rogán Antal 
 
24. Gulyás Gergely 
 
25. Bóka János 
 
26. Hidvéghi Balázs 
 
27. Molnár Ágnes 
 
28. Kárpátiné Juhász Hajnalka 
 
29. Rétvári Bence 
 
30. Bánki Erik 
 
31. Demeter András 
 
32. Nacsa Lőrinc 
 
33. Kovács Zsolt 
 
34. Földesi Gyula 
 
35. Balla György 
 
36. Menczer Tamás 
 
37. Héjj Dávid 
 
38. Latorczai Csaba 
 
39. Soltész Miklós 
 
40. Budai Gyula 
 
41. Nyitrai Zsolt 
 
42. Zsigmond Barna 
 
43. Farkas Örs 
 
44. Vejkey Imre 
 
45. Hollik István 
 
46. Lezsák Anna 
 
47. Németh Balázs 
 
48. Vitályos Eszter 
 
49. Tuzson Bence 
 
50. Nagy István 
 
51. Hankó Balázs 
 
52. Fazekas Sándor 
 
53. Mátrai Márta 
 
54. Fónagy János 
 
55. Tiba István 
 
56. Tasó László 
 
57. Kontrát Károly 
 
58. Illés Boglárka 
 
59. Kállai Mária 
 
60. Farkas Sándor 
 
61. Halász János 
 
62. Pósán László 
 
63. Bartos Mónika 
 
64. Nagy János 
 
65. Ibolya Csenge 
 
66. Szabó Tünde 
 
67. Kara Ákos 
 
68. Erdős Norbert 
 
69. Szatmáry Kristóf 
 
70. Simon Miklós 
 
71. Bodó Sándor 
 
72. Kovács Sándor 
 
73. Barcza Attila 
 
74. Szilasi Gábor 
 
75. Bánné dr. Gál Boglárka 
 
76. Gyopáros Alpár 
 
77. Seszták Miklós 
 
78. Tállai András 
 
79. Ágh Péter 
 
80. Csuzda Gábor 
 
81. Tilki Attila 
 
82. Takács Árpád 
 
83. Czirbus Gábor 
 
84. Máthé Zsuzsa 
 
85. Csöbör Katalin 
 
86. Mészáros Lajos 
 
87. Koncz Zsófia 
 
88. Hollósy András 
 
89. Azbej Trisztán 
 
90. F. Kovács Sándor 
 
91. Vitányi István József 
 
92. Bólya Boglárka 
 
93. Varga-Bajusz Veronika
Címkék:

Podcast

Mások ezeket olvassák