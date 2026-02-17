Széles szövetségben készül a Fidesz-KDNP az áprilisi választásra - Íme a jelöltek listája

Ezzel véglegessé vált a kormánypártok választási kerete, miután az egyéni választókerületi indulókat már a január 10-i Fidesz-kongresszuson bemutatták.

A döntés után Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy a listára kerülésnek meghatározott politikai feltételei voltak, és a névsor szerinte szélesen képviseli a magyar társadalmat, stabil hátteret biztosítva egy következő nemzeti kormánynak. Hangsúlyozta: széles szövetségben készülnek győzni az áprilisi választáson.

Hangsúlyozta:

a KDNP egyszerre „a nagy öregek pártja” – olyan történelmi személyiségekkel, mint Barankovics István és Varga László –, valamint a fiatal kereszténydemokratáké is, amit az IKSZ és a Morus Akadémia jelenléte mutat. Úgy fogalmazott, a KDNP világnézeti párt, amely az „örökkévaló értékeket” képviseli a jelenben.

A miniszterelnök-helyettes szerint a párt történelmileg szembeszállt a náci és a kommunista ideológiákkal, ma pedig a keresztény civilizáció védelmében a „woke” irányzat ellen lép fel. Állítása szerint a keresztény értékek maradandók, ezért a KDNP biztos és győztes választás.