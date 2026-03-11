Tarnai Richárd Sándor Fegyirnek: Nyugodjon meg, a TISZA párt nem fog jönni!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 11. 19:04

Az ukrán nagykövet bírálatára reagálva Tarnai Richárd hangsúlyozta: Magyarország a saját érdekeit védi, és nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Az ukrán nagykövet bírálatára reagált Tarnai Richárd Pest vármegye főispánja, a Fidesz-KDNP budapesti országgyűlési képviselőjelöltje a Facebook oldalára feltöltött videóban. A bejegyzésében Sándor Fegyirnek azt üzente:

Nyugodjon meg, a TISZA párt nem fog jönni!

Az Országgyűlés március 10-én határozatott fogadott el, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, illetve a háború finanszírozását. A magyar parlament döntésére közleményben reagált Ukrajna magyarországi nagykövetsége, amelyet Sándor Fegyir vezet. Tarnai Richárd erre reagálva megjegyezte:

„Mégis mit hitt? Ez a kérdés merült fel bennem, amikor olvasom, hogy Ukrajna magyarországi nagykövete dühöng amiatt, mert az Országgyűlés nem támogatja Ukrajna EU-tagságát és a háború finanszírozását.”

A főispán szerint a magyar kormány álláspontja egyértelmű: a nemzeti érdekek képviselete az elsődleges. Tarnai Richárd a videójában a belpolitikai helyzetre is utalt. Ukrajnában a Tisza Párt esetleges kormányra kerülésében bíznak, de szerinte ez hiú várakozás.

„Az ukránok már nagyon készülnek a Tisza Pártra, de hiába készülnek, mert nem fognak jönni”

– fogalmazott.

Hozzátette: véleménye szerint a magyar választók tisztában vannak azzal, hogy a nemzeti érdekek képviselete a legfontosabb.

„A magyarok tudják, hogy a magyar érdek az első, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás”

– hangsúlyozta.

Tarnai Richárd 2011 óta vezeti a Pest Vármegyei Kormányhivatalt. A Fidesz 2026 januárjában jelentette be, hogy a kormánypártok országgyűlési képviselőjelöltjeként indul a 2026-os parlamenti választáson Budapest 8. számú egyéni választókerületében, Kispesten.