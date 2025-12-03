Íme a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem enged

Szerző: Gondola/NBC

2025. december 3. 05:05

A "maratoni" orosz-ukrán tárgyalásokon kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem enged.

Éjszakába nyúlóan tárgyalt Moszkvában Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner az ukrajnai háború lezárásáról, de a megbeszélések szerint az orosz elnök továbbra is kemény feltételekhez ragaszkodik – írja az NBC

A találkozó öt órán át tartott, és Oroszország részéről csak annyi szivárgott ki: „produktív” volt.

A háttérben Ukrajna nehéz helyzetben van: emberhiánnyal küzd a fronton, korrupciós botrány rázta meg a kormányt, és leváltották fő tárgyalójukat. Közben kiszivárgott, hogy Washington békejavaslata több ponton engedékeny Moszkvával szemben, amit sokan Ukrajna rovására történő engedményként értékeltek.

Oroszország három „vörös vonalat” emleget:

1. a Donbasz teljes orosz ellenőrzése,

2. Ukrajna haderejének korlátozása,

3. a „ területi helyzet ” nemzetközi elismerése.

Moszkva más kérdésekben – például az Európában befagyasztott orosz vagyon sorsában – nyitottnak mutatkozik. Az amerikai béketerv szerint ezek egy része Ukrajna újjáépítésére menne, jelentős amerikai ellenőrzés mellett.

Orosz elemzők szerint Putyin alapvetően nem enged a fő követeléseiből, de Trump erős nyomására átmeneti fegyverszünetre akár hajlandó is lehet, bár abból újabb támadásra készülhetne később.

Tartós békére viszont nem számítanak, hacsak Washington nem gyakorol rendkívül erős nyomást az orosz vezetésre.

A Kreml továbbra is azt hangoztatja, hogy a harc csak akkor ér véget, ha Ukrajna kivonul az oroszok által követelt területekről. A kiszivárgott amerikai terv ezen felül korlátozná Ukrajna hadseregét és kizárná a NATO-csatlakozást is – ám még ez sem elég Moszkvának. Orosz szakértők szerint Putyin még ennél is nagyobb ukrán engedményeket tartana ideálisnak, beleértve a teljes területi igényeinek elismerését, a hosszú távú fegyverkorlátozásokat és a szankciók feloldását.

Összességében a mostani moszkvai tárgyalások alapján Putyin továbbra sem mutat valódi kompromisszumkészséget, és a felek álláspontjai között továbbra is áthidalhatatlan a távolság.