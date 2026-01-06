Házszentelés a Karmelita kolostorban

Szerző: Gondola

Idén is megtartották a vízkereszti házszentelést a budai Várban található Karmelita kolostorban, ahol a Miniszterelnökség működik.

A szertartást Berta Tibor tábori püspök vezette, az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Orbán Viktor miniszterelnök azonban a jelek szerint nem volt jelen.

A Karmelita kolostor 2019 óta ad otthont a miniszterelnöki hivatalnak, ahol a vízkereszti házszentelés azóta rendszeres esemény. A hagyomány részeként idén is felkerült az ajtó fölé a krétával írt jelölés, amely a népi hagyomány szerint a napkeleti bölcsek nevére utal, egyházi értelmezésben pedig a „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e házat” latin mondat rövidítése.