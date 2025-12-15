A betolakodók elárasztanák Magyarországot egy Tisza győzelem esetén?

Szerző: Pók Katalin

Nem múlt el a veszély a 2015-ös illegális migráns invázió óta, ez nem a kormány kampányfogása, hanem ezek fenyegető tények.

2016-ban volt egy népszavazás, ahol a népesség több mint 90 %-a elutasította a migránsok befogadását. Baloldali, liberális szemüvegen nézve, ez antihumánus, amin változtatni kell. A Tiszás európai képviselő Dávid Dóra egyenesen azt mondja, meg kell változtatni Magyarországon a közgondolkodást, hogy mi is befogadó ország legyünk, mint a fejlett nyugatiak. Ez nyilvánvaló baloldali és liberális gondolkodás, szemben áll a jobboldali kormány évtizedes küzdelmével, hogy távol tartsa a betolakodókat.

A több mint egy évtizede regnáló kormány megépítette a határkerítést, visszautasította a migráns kvótákat mind a mai napig. Most azonban valós veszély fenyegeti az ország biztonságát, egy esetleges Tisza győzelem esetén. Magyar Péter ugyanis, mindenben Brüsszel akaratát teljesítené és indoka tetszetős, de az ország romlását idézné elő.

A Tisza párt indoka, hogy ne lógjunk ki többé a sorból, legyünk humánus európaiak, hozzuk haza a pénzeket, ne legyen többé büntetés alatt Magyarország. Mindez nagyon szépnek látszik, de a fényes alma, belülről rohadt és kigondolói nem látnak túl az orrukon.

A meghívó ország, anno Németország volt, de mára annyian jöttek, hogy szétosztásra kötelezik az országokat. Ezért mondhatjuk, hogy betolakodók, mert elárasztották Európát, behozva sajátos, sokszor veszedelmes kultúrájukat.

Ezt már erőszakos muszlim terjeszkedésnek éli meg Európa, mert ahová betették a lábukat megváltoztatták a keresztény Európa kultúráját.

Az általuk szentnek tartott vallási könyvük, a Korán alapján, nekik kötelességük harcolni a keresztények ellen, „Harc Allah útján”, a meghirdetett cél. Előírja nekik a Korán, hogy a „hitetleneket”, azaz a zsidókat és keresztényeket meg kell ölni. „Hitetlen gyaurnak” nevezték az akkor még hívő magyar népet a muszlim törökök is, mert számukra, aki nem hisz Mohamed szavainak az a hitetlen. Holott nekünk kellene őket hitre vezetni, hogy elfogadják végre Jézust, a világ Megváltóját, tiszteljék megszületését Betlehemben, ahogy látják a felállított betlehemeket Európában. Csakhogy Európa e helyett, lebontja a betlehemes szálláshelyet, nehogy érzékenységüket sértse. Ez az öngyilkos Európa.

A keresztények megölését, megkéselését szélsőségeseik szinte naponta gyakorolják, Allah nevében. Ahol ők megjelennek, úgy tekintenek arra a területre, mint meghódított muszlim földre. Ott megjelenik a szélsőséges zsidó ellenesség és a kereszt rombolása. Ahol csak lehet, mecsetté alakítják a keresztény templomokat. Sikerükhöz a keresztény kultúra lerombolásához hozzájárul a nyugati ateizmus, hitehagyás, aposztázia.

Így nem véletlen hogy a templomi harangok lekerülnek, és esetenként az országot is elhagyják, mint hírlik Magyarországra menekítettek több német harangot. De a valódi hitehagyottaknak ez csak „kolomp és kolompolás”, ahogy láthattuk Hadházy vezényletével mit művelt az értékvesztett tömeg. Ez várható a Tisza szimpatizánsoktól is, nekik nem fáj a keresztény kultúra lerombolása, így várhatóan igent mondanának a brüsszeli betelepítésnek.

Ahol többségbe kerültek a muszlimok az iskolákban, óvodákban, már nem esznek sertéshúst, mert a muszlimok vallási előírásai tiltják. Sok helyen már nem mondják, hogy Karácsony, csak kellemes ünnepeket kívánnak, nehogy érzékenységüket sértsék.

Az öngyilkos Európa képe egyre világosabban rajzolódik ki, így karácsony táján még inkább.

Már sok nyugati befogadó országban nem tartanak karácsonyi vásárt sem, vagy betontömbök torlaszolják az utakat, az autóval tömegbe rontó muszlim gyilkosok megelőzésére.

Európa a liberális humanizmusába fog belepusztulni, hiszen még mindig téma a muszlimok befogadása, még mindig ott a fenyegetés, ha valamelyik ország, mint például mi ebből ki szeretnénk maradni.

A liberálisok vajon nem hallják a híreket, a naponta érkező szörnyűségekről? Ártatlan emberek megkéseléséről Allah nevében, a fiatalkorú lányok, sokszor gyerekek megerőszakolásáról csoportosan, mint a vadállatok? Bár még az állatok sem tesznek ilyet.

A demográfiai helyzet valóban javul ezekben az országokban, csakhogy a muszlimok javára, ami egyre közelebb hozza a politikai hatalomátvételt. Ezt már látjuk Londonban, New Yorkban, ahol muszlim polgármestert választottak, a tömeg pedig Allahu Akbar kiáltással éljenzett. Egyre közelebb kerül ehhez minden liberális nyugati ország. Nem vicc a kalifátusok létrehozása, a sharia törvény bevezetése, mely utóbbi már létezik egyes muszlimok által megszállt területeken.

Ezt akarja Magyarország?

Az osztrák migrációkutató Rainer Bauböck szerint a jobboldali vezetésű országokban súlyos gazdasági és demográfiai problémák jelentkeznek, mert nem fogadják be a migránsokat. Ami előnyöket hozott Németországnak, hátrányt Magyarországnak. Nyilvánvalóan a kutató nem akarja látni a veszélyeket, struccpolitikát folytat. Strasbourg azt magyarázza, miért van szükség migránsokra, és a migráció összekapcsolását a bűnözéssel tévesnek és veszélyesnek mondja. Sajnos halljuk, hogy a rendőrök már nem mernek intézkedni, az erőszakoskodót elengedik, nehogy vád érje őket, mert őket szankcionálják. Ellene pedig nem lehet szólni sem a liberális országokban, mert már nincs szólásszabadság, csak büntetés. Ez újra, az öngyilkos Európa képét erősíti.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) konferencián is a migránsokért aggódtak, nem lehet olyat mondani, hogy aláásnák egy ország nemzetbiztonságát. Brüsszel akarata ma is a migránsok befogadása, nemcsak 2015-ben. A kormány ellenáll a brüsszeli diktátumnak, büntetés árán is, de Magyar Péter teljesíteni szeretné akaratukat.

Így ha nem vigyázunk, a betolakodók elárasztják Magyarországot a választások után.

Főkép: Menekültek vonulnak az M1-es autópályán Ausztria felé 2015 szeptemberében. Fotó: Joachim Seidler