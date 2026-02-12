Az isteni dimenzióhoz közel - Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész és karmester életútja

Szerző: Pók Katalin

2026. február 12. 09:42

93-ik évében meghalt a „csodagyerekként” induló Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas zongoraművész és karmester. Szép, hosszú, tartalmas életet élt, tudatosan figyelt arra, hogy az „isteni dimenzióhoz” közel legyen zenéjével és kamatoztassa Istentől kapott talentumát.

Életét áthatotta a felsőbb szféra tudása és abban a hitben élt végig, hogy a szellemi élet nem szűnik meg, tovább élünk a halál után, van örök élet. Kutatott utána, fiatal korában sokat tévelygett is a spirituális világ után kutatva, de idős korában visszatalált Jézus hitéhez, amivel indult az élete.

Köztudott tény debreceni kötődése, a híres nagyapa Baltazár Dezső református püspök öröksége. A nagyapa református templomába járt gyerekként, és ide tért vissza külföldi útjáról. Debrecenben a Nagytemplom volt az ő öröksége, és a Püspöki Palota ahol laktak 12 éves koráig. Még emigrációban is minden éjjel ezzel álmodott. Amikor hazajött, bekötött szemmel vitték el a Nagytemplomig, hogy ha a kendő lekerül, lássa ez most nem álom, hanem valóság.

Kezdetben a nagyapa nyomán akart járni, református lelkész akart lenni, de már korán megmutatkozott kivételes tehetsége a zenében, így a zenével szolgálta Istent. A zenei pályára is bekerült a vallásosság, ahogy mondta. Úgy érezte szellemi üzenetet ad át a zenével. Eszköz arra, hogy az isteni dimenzióhoz közel kerüljön. Riportjaiban hirdette, főként már idős korában, hogy van örök élet, a szellemi élet nem szűnik meg a halállal.

A debreceni Református Kollégiumban tanult és büszke volt arra, hogy legnagyobb költőink is itt tanultak. A nagyapa Amerikában összekoldulta a pénzt, hogy nemzedékek tanulhassanak itt ebben a jeles épületben a mai napig. A kollégiumban elhelyezett táblán ott díszeleg Baltazár Dezső neve, aki annyit tett ezért a kollégiumért. Alatta a jézusi idézettel: „A szeretet soha el nem fogy”, amit egy riportban büszkén olvasott fel Vásáry Tamás az unoka, aki, a zenét használta hitének kifejezésére.

Amikor Pestre felkerülnek a családdal a Liszt verseny győztese lesz, tanára azonban le akarja szoktatni az „ösztönös” zenélésről, tudatossá akarja tenni játékát. Sikerei azonban akkor lesznek, amikor visszatalál önmagához, az ösztönös zseni kezd játszani a zongorán, ahogy kisgyermekkorában. Jött a kitelepítés, de idős korában már mindent Jézus szemüvegén látva, azt mondja „Isten jóra fordította”. Ekkor kezdi meg ugyanis önálló életét és családja eltartását is, ami egész életében megmarad. Itt találkozik Kodály Zoltánnal, aki mindenben segíti őt és azt mondja neki „Vezessen naplót, mert érdekes élete lesz”. Ettől kezdve valóban naplót vezet, ennek köszönhető az Üzenet (I. II. III. IV.) könyvek megjelenései, amiben lebilincselő módon részletesen leírja életét.

Külföldre kerül 56-ban és megkezdődik híres karrierje, amit aztán részletesen megtudunk a könyvekből. Koncerteket ad a világ minden részén és koncertjeire már egy hónappal előtte napok alatt elfogynak a jegyek. Harminc éven túl, anyjával való terhelt kapcsolata után, végre külön költözik szüleitől és megnősül. Feleségével aztán elkezdődik egy korszak, amikor spirituális tévutakon járnak követve Carl Gustav Jungot a „tao” és a kínai jóskönyv útján. A tao maga is utat jelent, de nekünk Jézus mondja „Én vagyok az út, az igazság és az élet”. A tao-ban az ember úgy hajlik, mint a nád, ahogy neki kedvezőbb, nincs benne a morál. Járnak Indiába mindenféle gurukhoz próbálgatva a keleti utakat, és leteszik hitüket a reinkarnáció mellett. A kereszténység azonban azt mondja: „Az ember egyszer él, és ítéletben lesz része”. Felesége rákban meghal, ekkor „halottlátó médiumot keres fel, aki üzeneteket ad át állítólag a halott feleségétől. Erről beszél a médiában, részletesen ír a könyveiben, pedig tudja a Bibliából „Meghalt azért Saul, mert az ördöngöst is felkereste”.

Szerencsére idős korában visszatalált Jézushoz, a nagyapai örökséghez. Gyermekkorában Baltazár nagyapa templomába járt, és idős korában újra ott ül a templomban, még Covid idején is, amikor gyakran egyedül van ott, mert nem tartanak istentiszteletet. Megalapítja a Gyermekhíd Alapítványt, az elhagyott gyerekek megsegítésére. Ekkor is Jézus a hivatkozási alap, mert tudja, hogy Jézus azt fogja számon kérni, mennyit segítettél másokon? Másrészt beszél az Istentől kapott talentumról, amit kamatoztatni kell. Bibliai tanítás, Jézus beszéde az Öt talentum. Úgy érzi az isteni dimenzióból kapott valamit, amit meg kell szolgálnia, hogy majd Jézus azt mondja, „ez jó élet volt”. Az számít, milyen ember vagy. Itt jön be a szeretet, a másokon való segítés. Hol a mennyek országa? „Bennetek van” - idézi a Bibliát a művész. Milyen ember voltál, és hogy kamatoztattad a talentumaidat?

Az Üzenet könyveken kívül, ami életrajzi és nem lehet letenni, írt több könyvet, pl. A zenén túl…, Etűdök, Szavakon túl és más verseskönyvet is.

A zongoraművészi pályafutás után karmester lett, ahogy Debrecenben, kisgyermekkorában anyja ezüst kötőtűit használta képzeletbeli zenekarához, ezt igazira váltotta.

Kivételes pályát futott be, talentumait jól kamatoztatta. Sokat segített másokon és a családon. Jézus volt a mércéje élete utolsó szakaszában, katolikus is imádkozott érte, így reméljük az isteni dimenziót elérte és már a mennyország lakója.

Főkép:Vásáry Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar zongoraművész, karmester. Fotó: Stekovics Gáspár