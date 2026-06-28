Juhász Hajnalka: Abszolutista hatalomátvételi folyamat zajlik

Szerző: kdnp.hu

2026. június 28. 15:07

Érdemi kormányzás helyett a választáson legyőzött politikai ellenfél teljes ellehetetlenítlse zajlik. A Tisza-garnitúra egy XXI. századi abszolutizmust akar ráerőltet Közép-Európa vezető országára.

Magyar Péter a választási kampányban azonnali lépéseket ígért a magyar családok megélhetésének javítására, ezekből eddig semmi nem valósult meg, ugyanakkor, ha a brüsszeli érdekek azt kívánják, rendkívül hatékony és gyors a Tisza-kormány – mutatott rá közösségi oldalán Juhász Hajnalka.

Októbertől

eltörlik a kamatstopot, ami több tízezer családot sújt majd hátrányosan.

Kivezetik a védett üzemanyagárat is, ami a fogyasztók számára kiszámíthatatlan árváltozásokat és esetleges további terheket jelenthet – hívta fel a figyelmet a KDNP frakcióvezető-helyettese. Hozzáfűzte, ezek azok a magyar védelmi eszközök, amelyeket Brüsszel évek óta támadott, mert a „piacot torzítónak” tartotta őket. Most ezeket sorban lebontja a Tisza, ezzel is növelve a magyar családok terheit, ráadásul

a következő lépésük a családtámogatási rendszer, valamint a rezsicsökkentés felülvizsgálata lesz.

Mindezek mellett már elérhetetlenné tették például a kis- és középvállalkozások 3%-os kamatozású hitelét is, de a gyümölcs- és zöldségáfa 5 százalékra csökkentéséből egyelőre semmi sem lett még. Ebből is látszik, hogy amikor a magyar emberek mindennapi megélhetéséről, a családok védelméről van szó, akkor késlekedés, halogatás és terelés van, amikor viszont Brüsszel követeléseiről van szó, akkor azonnali a cselekvés – állapította meg Juhász Hajnalka.

Kiemelte: arra van ideje és energiája a Tisza- kormánynak, hogy az 53 százalékos választási eredményére hivatkozva az

érdemi kormányzás helyett belpolitikai válságot teremtsen Magyarországon,

és ezzel terelje el a figyelmet arról, hogy a választási kampányban és programjukban a csillagokat is leígérték, illetve egyelőre inkább úgy tűnik, lehazudták az égről.

A „tisztítótűz” jelszava alatt zajló abszolutista hatalomátvételi folyamat, a nemhogy Magyarországon, de

az EU valamennyi tagországában mindeddig példátlan jogkorlátozó, jogállamiságon túli eszközök bevetése,

a parlamenti és alkotmányos keretek radikális átalakítása, mind arra szolgál, hogy elterelje a közbeszédet arról, hogyan hajtják végre Brüsszel sokéves gazdasági követeléseit, hogyan adják fel lépésről lépésre Magyarország szuverenitását, és hogyan marad el azon ígéretek megvalósítása, amelyek a magyar családok mindennapi életét érintik – figyelmeztetett a kereszténydemokrata politikus.

Hangsúlyozta: megpróbálják elterelni a figyelmet a migrációs paktum végrehajtásáról, az ukrajnai semlegességi politika feladásáról, a progresszív ideológia térnyeréséről, a GMO-támogatásáról és a magyar gazdák elárulásáról.

Mindeközben Magyar Péter kiépíteni készül egy

olyan egyszemélyes hatalmat, amellyel Orbán Viktort még a legvadabb kritikusai sem vádolták soha,

amelyben a közjogi vezetők mondvacsinált politikai okokból bármikor eltávolíthatóak személyre szabott jogalkotással, ahol saját bábját ülteti minden pozícióba és mint ahogy arról sokan beszélnek, talán eszébe jut majd saját magát megtenni jövőre egy megerősített hatalmú köztársasági elnökké – írta Juhász Hajnalka. Felvetette: a miniszterelnökségre pedig felkészül Orbán Anita vagy Kapitány István?

A magyar emberek többsége nem abszolutista hatalomátvételre szavazott, hanem joggal, érdemi kormányzást várnának el Tiszától!

Címkép: Juhász Hajnalka - kdnp.hu