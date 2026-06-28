Pride - Ellentüntetés, imádságos felvonulás Budapesten

Szerző: MTI

2026. június 28. 09:36

Hazaszerető, a magyar fiatalokért és gyerekekért felelőséget érző polgárok tiltakoztak békés felvonulással a különböző extremitások ellen a magyarok fővárosában.

A Citizengo és Gaudi Nagy Tamás is ellentüntetést is tartott a fővárosban a Budapest Pride-dal egy időben, szombaton délután.

A Hírtv tudósítása szerint a Citizengo

Imádságos felvonulása a Szent István Bazilikától a Bajcsy-Zsilinszky úton át a Kossuth térre tartott.

Az "érdekvédelmi menet" felvonulói többek között "Szülők menete imádsággal a gyermekkekért" feliratú molinóval demonstráltak.

Teleki Béla szervező a HírTv tudósításában elmondta: szeretnék megmutatni, hogy

Magyarországon van egy "komoly ellenvélemény", van egy olyan nemzetét, hagyományait féltő réteg, amely hangot követel a "genderideológiai vitában".

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, volt jobbikos politikus "Álljunk ki együtt a normalitásért és a magyarságunkért!" elnevezéssel szervezett demonstrációt, mely a Kodály-köröndtől indult a szintén a Kossuth térre.

"Szálljunk szembe együtt békésen, törvényesen a migrációs paktum végrehajtásával

és a tavalyi alaptörvényi-jogszabályi tiltás ellenére önkényesen megint megengedett, holnap utcáinkra ömlő, kártékony, felforgató és provokatív genderpropaganda tobzódásával!" - írta a demonstráció céljáról Gaudi-Nagy Tamás Facebook-oldalán.

Címkép: Hazaszerető tüntetők a békés felvonuláson - facebook