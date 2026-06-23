A kiegyezés pártiak győztek április 12-én

Szerző: Pók Katalin

2026. június 23. 17:37

Sok elemző írás született már az április 12-i Fidesz vereségről, de most az idő távlatában úgy látszik, a szabadságpártiak és a kiegyezés hívei csaptak össze.

Bogár László emlegeti elmélkedéseiben a „kiegyezést”, ez adja apropóját a választások ilyetén értelmezésének. Hasonlóan 48-hoz két pártra szakadt az ország, mint Kossuth és Deák idején. Több cikluson keresztül győztek a kurucok, maga Orbán Viktor volt a „kuruc vezér”. 16 évig folyt az ellenállás, a szabadságharc Brüsszel ellen, amit a fiatalok megelégeltek, mert a végén már nem jött a pénz. Orbán Viktor vétózott és vétózott, nem adta szuverenitásunkat. Ennek lett következménye a pénzügyi szankciók sorozata, már büntetés is, nemcsak pénzmegvonás. Ehhez járult a rossz nemzetközi sajtó, ahol szégyenletes színben tüntették fel Magyarországot. Ezt fokozta az oroszpártiság, az orosz befolyás elhíresztelése, amit a baloldali sajtó sulykolt, és elterjedt Nyugaton is. Mindez hazugság volt, de bevették, így az egész liberális nyugati világ ellenünk fordult. A vereséghez hozzátartozott az Ukrajna ellenesség, ami szintén a Brüsszel elleni harcok élvonalában volt. A fiatalok úgy gondolták, ki kell egyezni Brüsszellel és Ukrajnával. Így aztán mindegy volt, hogy a patás ördöggel fognak össze a cél érdekében. Abban ugyanis mindenki egyetért, hogy Deák Ferenc nem hasonlítható össze a jelenlegi miniszterelnökkel.

Nagyrészt a „kiegyezés” probléma döntötte el a választásokat, de akadt még más is. A Tisza párt vezére épített az alantas ösztönökre az irigységre, amikor a Fidesz lop, a bűnöző kormány jórészt alaptalan vádját hangsúlyozta. Nem lehet azonban múlt időbe tenni, mert rágalmaz a mai napig. Nem hiába kérte ki a KDNP-s politikus Máthé Zsuzsa, hogy „ne tegezzen, és ne nevezzen bűnözőnek”. Csakhogy már késő, ez beégett a magyarok tudatába, nem lehet kitörölni. Ezzel a lopás és maffia állam mantrával éltek azonban kezdettől fogva, az előző választások hangsúlyos ellenzéki blöffje és egyben mantrája volt, csak akkor még nem hatott. Kellett hozzá a kiegyezés gondolata is.

Fej-fej mellett a lopás mantrával a „Zsolti bácsizás”, a pedo Fidesz jelző, meg az akkugyárak, környezetszennyezés vádjai ömlöttek az ellenzéki sajtóból és a Tisza párt vezetőjéből, aki ma a miniszterelnök. Utólag persze kiderül, hogy sem a „Zsolti bácsi”, sem a gödi akkugyárak katasztrofális helyzete nem volt igaz, mind blöff volt, hazugság, kitaláció, de már késő. A baloldali az egykori ellenzéki lapok az ATV melyek folyamatosan gyártották a hamis információkat, most hallgatnak. Lehet a buborék, akiket ezekkel etettek most nem is értesül róla, hogy hamis volt a baba. Ha ez igaz, hogy Bangó Sanyika hamisan tanúzott, Magyar Márton felbujtott és lefizette a koronatanút, a többi rágalmazott, megvalósulhat az „út a börtönbe program”. Kiderülhet, hogy csalással nyertek választást, becsapták hallgatóikat és olvasóikat, mert sokan elhitték, sok szavazatot vihetett ez is.

Mindezek a „kiegyezéssel” párosulva okozhatták a tömegek felháborodását, és az urnák elé vitték őket. Azok is szavaztak, akik eddig nem, a „ne engedjük anyut szavazni” fiatalabb generáció, a meggazdagodott vállalkozói réteg, mert nem jön a pénz címszavaikkal járultak az urnákhoz. A legtöbb vállalkozó az Orbán érában gazdagodott meg, és ott voltak az urnáknál és a Fidesz ellen szavaztak.

A legfiatalabbak az okostelefonjukról nézték ki, hogy a Fidesz elrontja a jövőjüket. Azokról a csatornákról informálódtak, melyek a kiegyezés hívei voltak, a felturbózott hírkereső vitte őket ezekre az oldalakra. Ez is csak utólag derült ki, hogy a Hírkereső felerősítette a Fidesz ellenes oldalakat.

Így adódtak szépen össze a szavazatok.

Azok maradtak a másik oldalon, akiknek fontos az Isten, haza, család. Meghallották ezt az üzenetet és nem az uszításra figyeltek a vagyonosodás ellen. Itt maradtak az igazi keresztények, akiknek fontos a keresztény kultúra megvédése, a gender lobbi visszaszorítása, a migránsok megállítása. Ezt kellett volna a kampányban hangsúlyozni, mi vár ránk, ha a másik oldal győz, nem az Ukrajna ellenességet. Most a szabadságharcosok veszítettek, mert a többség a kiegyezést akarta. Később, ha látják a következményeket, még visszatérhetnek a nemzeti, keresztény oldalra. A Fidesznek most csak ez adhat reményt.

Főképen: Deák Ferenc és Kossuth Lajos.