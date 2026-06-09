Máthé Zsuzsa: A Pride nem ártatlan népünnepély

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2026. június 9. 11:04

A magyar gyerekeket meg kell védeni a furcsa hajlamokat népszerűsítő rendezvények látványától. A szülőknek érvenysíteniük kell a gyermekeket védő jogokat. Ellen kell állni a szélsőségnek - jelentette ki a Mandinernek nyilatkozva Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője.

Magyar Péter kormánya nem kapott felhatalmazást arra, hogy a magyar emberek gyermekvédelmi népszavazáson kinyilvánított, egyértelmű akaratával szembeszegüljön, és a gyermekeket bevonja a genderideológiai térbe,

a szülői jogokat pedig kiüresítse

– jelentette ki a Mandinernek nyilatkozva Máthé Zsuzsa. A KDNP országgyűlési képviselője figyelmeztetett arra is: a Pride nem ártatlan népünnepély, hanem színtiszta politikai aktivizmus.

– Mi a véleményed arról, hogy a belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy minden akadályt el kell hárítani a Pride megszervezése elől?

– Az Európai Unió e kérdésben is világosan kijelölte a Tisza-kormány mozgásterét, ezért a belügyminiszter ezt hajtja végre. Eközben azt is látjuk, hogy a kormányban jelenlévő szélsőliberális erők számára ez nem is kényszer, hanem belülről fakadó elképzelés. A Pride, ami a világban egyes helyeken immár heteken át tartó rendezvénysorozattá vált, nem ártatlan, semleges népünnepély.

Színtiszta politikai aktivizmus,

hatalmas lobbierő, korlátlan médiatámogatás és anyagi erőforrások mellett. Egy túlszexualizált, szekuláris kor válságtünete, amelyben a nemi identitások és a szexuális orientációk sokfélesége és cserélhetősége képezik az identitás és önkifejezés legfőbb forrását, a „büszkeség” tárgyát. A szexuális kisebbség eközben olyan jogokat követel, amelyek nem az ő „kirekesztésük” miatt, hanem helyzetükből fakadóan, ab ovo nem értelmezhetőek. Ilyen a házasság kérdése, mely jogintézmény társadalmilag kitüntetett szerepe azért

férfi és nő önkéntes elhatározáson alapuló szeretetkapcsolatából fakad,

mert benne ott az élet továbbadásának esélye és a majdan megszületett gyermekek biztonságos nevelésének kerete, azaz a közösség, a társadalom fennmaradásának záloga. A keresztény tanítások is világosak e téren, de ezektől függetlenül is belátható, nem véletlen, hogy a társadalom megtartó alapegységének, a családnak a házasság, mint az élet szentélye az alapja. Természetesen mindenki azt szeret, akit akar, ráadásul az azonos neműek is bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek – valamiért igen kevesen teszik csak –, ami hasonló polgári jogokat eredeztet, mint a házasság, miközben a fogalom különbözőségével, tisztaságával megmutatja, hogy a két jogi kategória természetéből adódóan nem lehet azonos. A Pride üzenete, mely szerint az emberi természet legfontosabb, ünneplendő ismérve a szexualitás, véleményem szerint végtelenül leegyszerűsítő és lealacsonyító, az emberségünk ugyanis ennél sokkal több. A Pride-on megjelenő

kifejezetten erkölcstelen, provokatív önkifejezési formák

nem gyermekeknek valók; a szexuális és nemi sokféleség felsorakoztatása, az ezekkel való »érzékenyítés« pedig bizonyos, hogy nem viszik előre a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését. A védtelen, éretlen gyermekek e szexualitástól túlfűtött eseménytől való távolságtartását szolgáló jogszabályi korlátozás azonban bebizonyosodott, hogy nem érte el a célját, sőt, sikerült ezt is valamiféle jogtiprásként beállítani. Mindazonáltal a lényeg nem változott, azt tudom üzenni a gyermeket nevelő szülőtársaknak, hogy semmi szükségük nincs kiskorúaknak (szerintem nagyobbaknak sem) egy ilyen ideológiai alapú, az embert a testiségre, szexualitásra redukáló eseményen való részvételre.

– Milyen következményekkel járhat, hogy mind Lannert Judit miniszter, mind Bódis Kriszta kormánybiztos, valamint Gyurkó Szilvia államtitkár is nyíltan LMBTQ-pártiak?

– Az Egyesült Államokban és a nyugati országokban is látjuk,

hogyan tették a gender-tanokat kötelező tananyaggá,

vették el a szülők nevelési jogát és miként szorították ki ezzel párhuzamosan a keresztény tanításokon alapuló etikát ugyanebből a térből. A következmények drámaiak. A fiatalok egyre korábban létesítenek szexuális kapcsolatokat, és kipróbálnak mindent, amit csak lehet. Nem családi életre, hűségre, felelős szexualitásra, a saját testük értékességére, emberi méltóságuk felismerésére és majdan az élet továbbadásának csodájára nevelik őket, hanem arra, hogy fedezzenek fel bátran mindent, éljenek meg minél több dolgot és közben keressék önmagukat. Olyan csapdába kergetnek ezzel eleve sebzett, sokszor diszfunkciós családokból, a technológiai tér fogságában vergődő generációkat, amelynek következményeként azt látjuk, hogy nincs annyi gyermekpszichológus, gyermekpszichiáter, fejlesztőpedagógus, amennyi el tudná látni a fiatalokat. Az erkölcsi rendetlenség, a civilizációs válság legnagyobb kárvallottjai az abban cseperedő gyermekek. A nyugati világ demográfiai krízise is ebből: a teremtett renddel és a Teremtővel való szembefordulásból ered. Ha pedig ez a rendetlenség intézményes és jogi kereteket kap, a közösség meghasonlik önmagával.

– Meg fog jelenni az érzékenyítés az oktatási intézményekben?

– A kormányzatban a gyermekvédelem és az oktatás területén szerepet vállaló meghatározó szakemberek közül sokan a jelenlegi ideológiai mainstream-et követik, szimbolikus lépéseik is azt mutatják, be kívánják vinni az oktatási intézmények eddig védett falai közé is ezt a felfogást. Az oktatási miniszter szinte elsőként egyeztetett az Amnesty International képviselőivel, beszélt a „skatulyák nélküli”, az „esélyegyenlőség” miatt az iskolában is szükséges szexuális nevelésről. Ez

sajnos nagyon baljós árnyakat jelez.

A szülők joga gyermekeik szexuális neveléshez ugyanakkor olyan vörös vonal, amelynek megvédése minden lehetséges eszközzel ellenzékben is kötelességünk.

– Úgy, hogy az Európai Bíróság elkaszálta a vonatkozó törvényt miként tudjuk megvédeni a legkisebbeket az LMBTQ hatásaitól?

- A tudatosan a választás után nyilvánosságra hozott bírósági ítélet több szempontból is példátlan. Mondvacsinált okokra (kereskedelmi és GDPR szabályok) és az eddig nem hivatkozott, úgynevezett „európai értékekre” építve tagállami hatáskörben lévő területekbe avatkozik be nyíltan – az oktatás, gyermekvédelem is ilyen területek. Ráadásul egy olyan jogszabály kapcsán teszi ezt, amelynek a 2022-es gyermekvédelmi népszavazással való megerősítése a rendszerváltás óta a legteljesebb nemzeti konszenzust jelenti. Közel

négymillió ember mondott világosan nemet a gyerekek gender-ideológiával való befolyásolására.

Ez jóval több, mint az idei választáson óriási felhatalmazást kapott kormányra leadott szavazatok száma! Ez pedig kötelez. Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszterhez intézett interpellációm épp erre a kérdésre irányult: hogyan tervez érvényt szerezni az emberek világosan kimondott akaratának az új kormány a bírósági ítéletet követően? Választ a vádaskodáson kívül ugyan nem kaptam, de egy bizonyos, Magyar Péter kormánya április 12-én nem kapott felhatalmazást arra, hogy a magyar emberek világosan kinyilvánított, egyértelmű akaratával szembeszegüljön, és a gyermekeket bevonja ebbe az ideológiai térbe, a szülői jogokat pedig kiüresítse.

Címkép: Mátéhé Zsuzsa - kdnp.hu