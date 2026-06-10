Ferencz Orsolya: Vannak a Fideszben, akik tehertételt jelentenek

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 10. 13:15

A Centerpálya vendége Ferencz Orsolya volt, aki a Tisza-kormány felelősségéről, az elszámoltatás kérdéséről és a Fidesz jelenlegi helyzetéről fejtette ki véleményét.

A Klikk TV Centerpálya műsorának vendége ezúttal Ferencz Orsolya, korábbi űrkutatásért felelős kormánybiztos és egykori országgyűlési képviselő volt, akivel a magyar politika egyik meghatározó kérdéséről beszélgettek: hogyan viselkedjen a Tisza-kormány a választási győzelme után, és milyen állapotban van jelenleg a Fidesz.

A beszélgetés középpontjában az elszámoltatás és a jogállamiság kérdése állt. Ferencz Orsolya arról beszélt, hogy a Tisza-kormány rendkívüli legitimációt kapott a választóktól, ezért különösen fontosnak tartja, hogy ne kövesse el azokat a hibákat, amelyeket korábban politikai ellenfelein számon kért.

A műsorban szó esett arról is, hogy valódi felelősségre vonás zajlik-e, vagy fennáll annak veszélye, hogy a politikai küzdelem boszorkányüldözésbe fordul át.

A beszélgetés egyik hangsúlyos témája a Fidesz helyzetének elemzése volt.

A korábbi kormánypárti politikus arról beszélt, hogy véleménye szerint a pártban vannak olyan szereplők, akik mára tehertétellé váltak. Úgy fogalmazott, hogy a választási vereséget követően elkerülhetetlenné vált a múlt hibáival való szembenézés.

Hosszabb vita alakult ki Sulyok Tamás köztársasági elnök helyzetéről, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének működéséről is. A résztvevők azt a kérdést is érintették, hol húzódik a határ a politika és a jog között.

A műsorban szóba kerültek a korábbi köztársasági elnökök, az alkotmánybírák kiválasztásának szempontjai, az állami intézmények függetlensége, valamint az Európai Unió és Magyarország kapcsolata is.