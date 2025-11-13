Latorcai Csaba: a KDNP segíti a térségi munkahelyteremtést Bács-Kiskun vármegyében

Szerző: MTI

2025. november 13. 19:36

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az vállalja, hogy segíti a térségi munkahelyteremtést Bács-Kiskun vármegyében - hangsúlyozta a párt ügyvezető alelnöke csütörtökön a KDNP országjárásának petőfiszállási állomása után tartott sajtótájékoztatón.

Latorcai Csaba emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt indult a KDNP-s országgyűlési képviselők és a párt vezető politikusainak országjárása, amelynek célja az, hogy bejárják Magyarország minden vármegyéjét és minden járását.

Elmondta, Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt hónapokban a KDNP frakció tagjai és az államtitkárok minden járást végiglátogattak, hogy találkozzanak az ott élőkkel, megismerjék a mindennapjaikat, és rendelkezésre állhassanak a helyi problémák kezelésében, konkrét ügyek felvállalásában és azokat az országos politika szintjére emeljék.

"A vármegyében egyértelműen kidomborodott az a kettősség, hogy míg a vármegye északi része gazdaságilag igen fejlett, az ország húzó részei közé tartozik, aközben a vármegye déli része tovább fejlesztendő"

- fűzte hozzá, majd azt mondta: a KDNP vállalja, hogy segíti a térségi munkahelyteremtést.

Kiemelte: a mostani találkozón szó esett arról, hogy Kecskeméten és környékén - amely gyakorlatilag már agglomerációként viselkedik - alapvetően infrastrukturális fejlesztésekről, utak fejlesztéséről, bölcsődék, óvodák létrehozásáról egyeztettek és tárgyaltak, amelyeket a KDNP örömmel és készséggel felvállal.

Ismertette, szó volt a Versenyképes Járások Programról is, amelyet Magyarország kormánya azért hívott életre, hogy ezzel az eszközzel is segítse a járások gazdasági fejlődését, a helyben élők életminőségének a javulását.

"Ennek keretében minden évben garantáltan 250 millió forintnyi alap fejlesztési támogatáshoz jut minden járás, a vármegyeszékhely járásában pedig ez az összeg 500 millió forint"

- ismertette Latorcai Csaba.

Úgy véli, hogy a programmal a kormány egy paradigmaváltást hajtott végre abban a tekintetben, hogy a járáson belüli polgármesterek vonatkozásában nem a versengés a cél, hanem annak az ellenkezője: az összefogás és az együttműködés, hiszen - mint mondta - összefogással és együttműködéssel a források jobban hasznosulnak.

A Homokhátság vízpótlása is téma volt a beszélgetésen, amelyről a kereszténydemokrata politikus azt mondta, hogy a Homokhátság vízpótlása egy kulcsfontosságú eredménye a kormánynak.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője elmondta, nagyon sok kérdés és javaslat merült fel a helyiek részéről, és sok tapasztalat gyűlt össze. Úgy véli, fontos, hogy visszajelzést kapjanak a parlamenti munka során a helyiektől. Kiemelte: a KDNP frakciója képviselni fogja ezeket a szempontokat a törvényhozásban.

A beszélgetést egy Mária-kegyhelyen tartották, amelynek - mint fogalmazott - van szimbolikus üzenete is, hiszen a KDNP az egyetlen ideológiai párt, amely a kereszténydemokráciát és a keresztény értékeket képviseli.

Véleménye szerint a mostani találkozón fontos párbeszédet folytattak és együtt gondolkodtak a helyi politikusokkal. Kiemelte: fontos, hogy az a munka folytatódjon, amelyet megkezdett a Fidesz-KDNP kormányzat.