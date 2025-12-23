Fontos bejelentések az év utolsó Kormányinfóján

Szerző: Gondola

2025. december 23. 18:37

A Kormányinfó középpontjában a január 1-jétől életbe lépő intézkedések, a bérek és nyugdíjak alakulása, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós döntések álltak.

Rendhagyó időpontban, az év utolsó alkalmaként tartotta meg a Kormányinfót a kormány kedden délután, mivel a megszokott csütörtöki időpont karácsonyra esett volna. A tájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be a kedd délelőtti kormányülés döntéseiről, valamint válaszolt az újságírók kérdéseire.

A Kormányinfó középpontjában a január 1-jétől életbe lépő intézkedések, a bérek és nyugdíjak alakulása, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós döntések álltak.

Január 1-jétől életbe lépő családtámogatási intézkedések

Gulyás Gergely bejelentette, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, amely mintegy egymillió családot érint. Ennek köszönhetően két gyermek esetén havonta 83 ezer forint, három gyermek után pedig 198 ezer forint marad a családoknál. Emellett életbe lép a 30 év alatti édesanyák személyijövedelemadó-mentessége, valamint a 40 év alatti, kétgyermekes anyák adómentessége is. A miniszter szerint ezek az intézkedések kiszámítható jövőképet biztosítanak a gyermeket vállaló családok számára.

Béremelések

A jövedelmeket érintő változások között szerepel, hogy 2026. január 1-jétől a minimálbér 322 800 forintra, a garantált bérminimum 373 200 forintra emelkedik. Folytatódik az átlagnyugdíj-emelés, amelynek eredményeként az összeg 250 ezer forint fölé nő, miközben a 13. havi nyugdíj megmarad, és megkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése. A pedagógusok bére 10 százalékkal emelkedik, így az átlagbér eléri a 936 ezer forintot, ami több mint kétszerese a 2010-es szintnek. A közigazgatásban, valamint a szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelésre számíthatnak, a bírák esetében pedig a következő béremelési lépcső januárban lép életbe, azzal a céllal, hogy 2027-re elérjék az uniós átlagot.

Gazdaságélénkítő intézkedések

A gazdaságot érintő döntések között Gulyás Gergely ismertette a 11 pontos kkv-fejlesztési programot, amelynek keretében közel 190 milliárd forint marad a kis- és középvállalkozásoknál. Az alanyi áfamentesség értékhatára 20 millió forintra nő, ami a miniszter szerint jelentősen javítja a vállalkozások működési feltételeit. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: annak megszüntetése esetén a lakosságnak a jelenlegi gáz- és áramárak akár háromszorosát kellene megfizetnie.

Háborúellenesek és háborúpártiak harca Brüsszelben, külpolitika





A Kormányinfón hangsúlyos szerepet kaptak a külpolitikai és uniós ügyek is. Gulyás Gergely közölte: Magyarország nem csatlakozik az Ukrajnának nyújtandó közös uniós „háborús kölcsönhöz”, így a konstrukcióban 24 tagállam vesz részt, míg Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimarad. A miniszter szerint Európa ezt a pénzt várhatóan soha nem kapja vissza, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozataival is alátámasztott. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is ki akar maradni a háborúból, humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de nem támogat olyan döntéseket, amelyek nem a béke irányába mutatnak.

Az energiabiztonság kapcsán Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a kormány 2010 óta arra törekszik, hogy Magyarország ne függjön senkitől, és megőrizze a szabad döntés lehetőségét. Szerinte az Európai Bizottság törekvései, amelyek az orosz energiahordozókról való leválást sürgetik, ellentétesek a diverzifikáció elvével.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kitért egy esetleges budapesti békecsúcs lehetőségére is. Elmondta: jelenleg nem az időpont kijelölése zajlik, hanem az Egyesült Államok dolgozik a béketárgyalások feltételeinek megteremtésén. Amennyiben ezek adottak lesznek, a kormány célja, hogy Budapest adjon otthont a találkozónak.

Fuvarozók úthasználata

A fuvarozókat érintő intézkedésekről a miniszter elmondta: mintegy hárommillió ember él olyan útvonalak mentén, ahol jelentős teherforgalom halad át, ami komoly környezeti és zajterhelést okoz. Az útdíjemelés célja az volt, hogy a forgalmat az autópályákra tereljék. A kormány már megállapodott a fuvarozók 70 százalékát képviselő érdekképviseletekkel, a további egyeztetések jelenleg is zajlanak.

Kicsi a Bors, de erős...

A sajtótájékoztatón szóba került a Bors különszámának betiltása is. Gulyás Gergely szerint az ügy a sajtószabadság és a bírói pártatlanság kérdését egyaránt felveti, mivel állítása szerint egy, a Tisza Párttal szimpatizáló bíró járt el az ügyben. A miniszter hangsúlyozta: több tucat bíró politikai tevékenységéről szereztek tudomást, ami szerinte súlyos kérdéseket vet fel az igazságszolgáltatás pártatlanságával kapcsolatban.

A Kormányinfó végén Gulyás Gergely megerősítette: a kormány célja továbbra is a gazdasági stabilitás megőrzése, a családok támogatása és az, hogy Magyarország a nemzetközi konfliktusok ellenére is megőrizze mozgásterét és szuverenitását.