Magyar Péter, az algoritmusok kegyence

Szerző: Gondola

2026. július 18. 07:07

A közösségi média algoritmusai úgy játszadoznak az emberrel, emelnek fel és taszítanak a mélybe, mint a régi idők istenei. Ám az ő istenük egyedül a pénz, a mammon.

Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy a 2026-os választás csak az algoritmusokon úszott el – voltak kormányzati hibák, volt "luxizás" és volt kőkemény külföldi beavatkozás. De az sem igaz, hogy a "trendi" reels videóknak, élőzéseknek, színes háttérre írt velős "card" tartalmaknak ne lett volna központi szerepe Magyar Péter győzelmében, aki a Facebook mellett a fiatalabb platformokat is kiválóan használja.



De vajon tényleg csak a trendekről van itt szó? Korántsem.

A közösségi média algoritmusok olyan mértékben határozzák meg az életünket, a valóságról alkotott elKÉPzelésünket, amivel valószínűleg mi magunk sem vagyunk tisztában.

Gondolkodtak már például azon, hogy a mozgókép feltalálása előtt a halálközeli élményt átélők előtt "lepergett-e az életük filmje"? Na, ugye.

A minél erőteljesebb elköteleződést célzó (és mérő) marketing-média korában az embereknek meg kell tanulniuk határozott, fekete-fehér, érzelmekre ható, már-már manipulatív üzeneteket közvetíteniük. Abszolút filmszínház. Bizonyos személyiségjegyekkel "megáldott" embereknek (említhetnénk itt például a nárcizmust, de akár más hasonló gyerekkori lélektorzulásokat is) ez ösztönösen jól megy. A vérükben van. Vagy inkább a lelkükben – hasítás, grandiozitás, primitív tagadás, gázlángolás, ahogy a pszichológia mondja.

Közmagyarul a csillagokat is képesek letagadni az égről, miközben folyamatosan azzal vádolnak másokat, amit ők maguk követnek el (például lelki bántalmazás és verbális agresszió, mások megalázása, stb.)

De mit okoz ez a társadalomban? Hogy mintává válik az efféle viselkedés. Ha egy politikai vagy média celeb így beszélhet másokkal, akkor Pistike vagy István bá' Kőhalomfalván mért ne tenné meg ugyanezt? Hiszen látható, hogy ez a társadalmi siker arany útja, így lehet magasra emelkedni.

Innét már csak egy lépés annak belátása, hogy a közösségi média algoritmusai gyakorlatilag egy torz lelki működést, személyiség-torzulásokat szabadítanak az emberiségre. Mi másért, mint a profit maximalizása végett? Ők korunk Medicijei és Cipollái egy kézben.