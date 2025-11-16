Magyarország-Írország - 2:3

Szerző: MTI

2025. november 16. 14:44

Érezni lehetett, hogy baj lesz. Rengeteg labdát adtunk el, főleg Varga. A nehezen megszerzett labdákat azonnal visszaadtuk. Magunkra húztuk az íreket. A magyar csapat tagjai nem tudnak koncentrálni.

96. perc: Gólt talpalnak az írek: 2:3

80. perc: Gólt lőnek az írek - 2:2

75. perc: Sallai kapusba fejel egy szögletet.

68. perc: Vargát felrúgják, az első sárga lap az íreknek.

60. perc: Kettőt cserélnek az írek,

57. perc: Lesgólt lőnek az írek.

55. perc: Lukács törbe, elügyetlenkedi.

54. perc: Szoboszlai balról cikázva betör: beguritását kivágják.

52. perc: Megsérül egy ír. Csere.

Félidőben egyet cserélnek az írek.

48. perc: Szalai sárgát kap, felborított egy írt.

37. perc: Varga a 16-oson kapja a labdát, ráfordul és ballal a bal felső sarokba zúdítja: 2:1

27. perc: Sallai 2 méterről belerúgta a kapusba: ziccer volt.

13. perc: Szalai összerúg egy ír csatárral, az ártatlan mozdulatért a bíró tévesen tizenegyest ítél. Berúgják - 1:1

3. perc: Szoboszlai balról beíveli, Lukács befejeli: 1:0

Három szöglettel kezdünk.

A sorsdöntő mérkőzésre Rossi két helyen nyúlt bele a legutóbbi, örmények elleni tizenegyhez képest: kikerült a kezdőcsapatból Styles Callum, helyette a középpályán a Ferencváros 20 esztendős tehetsége, Tóth Alex kezd majd, a jobb szélen pedig ezúttal nem Bolla Bendegúz, hanem Lukács Dániel, a Puskás Akadémia táadója bizonyíthat.

A felcsúti Lukács Dánielnek ez lesz a második mérkőzése kezdőként a válogatottban – még októberben, Örményország ellen jutott szóhoz az első perctől kezdve, ő pótolta az eltiltott Varga Barnabást, s akkor győztes gólt is szerzett.

A magyar válogatott kezdőcsapata az írek ellen:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B.

A kispadon: Demjén (k), Szappanos (k), Mocsi, Balogh, Ötvös, Vitális, Gruber, Bolla, Dárdai M., Styles, Nagy Zs., Redzic.

Az ír válogatott kezdőcsapata a magyarok ellen:

Kelleher – O’Brien, Collins, O’Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Azaz, Ogbene, Parrott.

A kispadon: Bazunu (k), Travers (k), Kenny, Idah, Dunne, Coventry, Taylor, Egan, Manning, McGrath, Johnson, Ebosele.

A Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőt 15 órától az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti, a felvezető műsorunk 14 órakor kezdődik.

Telki, 2025. november 15. A mieink az MLSZ Edzőközpontjában, Telkiben 2025. november 15-én.

