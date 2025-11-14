Suliturné program zenésze: 14 évesen kábítószert kipróbálni, mert egy barom erről óbégat a színpadon? Ne már!

Szerző: Gondola

A hazai zenei életet a napokban újabb drogbotrány rázta meg. Ezúttal a Csillag születik tehetségkutató egyik zsűritagja, ByeAlex ellen indult eljárás kábítószer-birtoklás miatt. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan látja mindezt egy olyan előadó, aki hosszú évek óta a fiatalok védelméért dolgozik. Lobó-Szalóky Lázárt, a Dirty Slippers frontemberét, a Suliturné prevenciós program vezetőjét kérdeztük a felelős példakép szerepéről és a káros üzenetek hatásáról.

Miközben a hazai könnyűzenei színtér egyre gyakrabban kerül a figyelem középpontjába drogbotrányok és önpusztító minták miatt, van egy zenekar, amely továbbra is következetesen a felelősséget és a valódi értékeket képviseli. A Dirty Slippers zenekar, Lobó-Szalóky Lázár vezetésével több mint egy évtizede járja az ország iskoláit a A Magyar Rekord-díjjal kitüntetett Suliturné prevenciós programmal, amely már több mint 200 intézményben segített irányt mutatni a fiataloknak. A koncerttel egybekötött edukációs kezdeményezés a drog- és alkoholfogyasztástól kezdve a szexuális felvilágosításon át egészen az egészséges táplálkozásig igyekszik választ adni azokra a kérdésekre, amelyekkel a diákok nap mint nap szembesülnek. A közelmúlt drogbotrányai - Pogány Induló színpadról elhangzó buzdítása a drogfogyasztásra („Szívtatok ma rendesen?”), valamint T. Danny és ByeAlex kábítószer-birtoklási ügyei - ismét reflektorfénybe helyezték a példaképek felelősségét. Lázár azonban nem kertel: szerinte trend lett a káros minták hirdetése, miközben a fiataloknak soha nem volt nagyobb szükségük hiteles hangokra.

- Mit gondolsz, miért van az, hogy a mai fiatal zenészek közül sokan inkább a botrányokkal és a önpusztító életmóddal próbálnak hatni a közönségre, ahelyett hogy értéket közvetítenének?

- Szerintem a probléma gyökerét valahol ott kell keresnünk, hogy itthon is rengetegen elkezdték követni - és másolni azokat a borzalmas minőségű külföldi előadókat, akik olyan témákról énekelnek, mint a kábítószer imádata vagy, hogy nem számít a holnap, ha bulizunk. A legtöbb fiatal nem gondol bele miről szólnak ezek a dalok: könnyed, ritmusos, profán zenei alapra próbálnak valamit rá motyogni az előadók. Valljuk be, ez azért nagyon messze van egy Lewis Capaldi vagy épp egy Sam Fender (regnáló világsztárok) zenei és verbális minőségétől. De mondhatnám azt is, hogy nem volt olyan régen még az, hogy ez az ország a "67-es út" című slágert énekelte egy emberként.

Trend lett hülyeségekről és káros dolgokról énekelni, a fiatalok pedig azt hiszik, hogy ez a vagány, hiszen mind a szülők, az idősebbek, mind a tanárok elítélik. Pedig jelen esetben nem azért ítéljük el mindannyian ezeket a felháborító előadókat és dalaikat, mert bármelyikünk is erőszakkal akarná befolyásolni a diákokat, hanem azért, mert ez rettenetesen káros, mind a mentális, mind a testi egészségükre.

14 évesen kábítószert kipróbálni, mert egy barom erről óbégat a színpadon? Ne már!

- A Suliturné program több mint egy évtizede sikeres. Szerinted mi az oka annak, hogy a mai napig képes megszólítani a fiatalokat egy erkölcsi, mégis modern üzenettel?

- Őszinte leszek, azért, mert soha nem érdekelt, hogy mekkora százalékban sikerült átadni az üzenetünket a diákoknak:

a kábítószer fogyasztással csak elrontják az életüket.

Pedig képzeljétek el, voltak olyan időszakok, amikor azt éreztem: nem akarok széllel szemben pisálni azok miatt az előadók miatt, akik az interneten hirtelen népszerűek lettek ezekkel a semmit nem érő "dalokkal". Nem jó úgy megpróbálni edukálni a diákokat, és vigyázni rájuk, hogy vannak, akik pont ennek az ellenkezőjét hirdetik koncertről-koncertre. De látom az ifjúság túlnyomó részének az arcán, hogy megérinti őket az, hogy egy rock zenekarként odamegyünk, nyomunk egy koncertet és utána arról beszélünk, hogy mennyire aggódunk értük.

- Hogyan látod a felelős zenész szerepét ma Magyarországon? Mit tehet egy előadó azért, hogy hitelesen képviselje a józanságot, és az emberi tartást egy sokszor zavaros zenei közegben?

- Nagyon örülnék neki, hogyha azok a "drága" kollégák, akik különböző kábítószeres botrányokba keverednek - és utána még ki is kérik maguknak a médiában a történteket, hogy két perccel tovább szóljanak róluk a bulvárlapok -

elkezdenének felelős felnőttként viselkedni a koncerteken és a dalok megalkotásánál.

Tudom, hogy madáchi utópia, de talán ezek a botrányok felnyitják sok fiatal szemét arra, hogy olyanokat követnek vagy követtek, akik nem alkalmasak példaképnek.

Főkép: Lobó-Szalóky Lázár a Dirty Slippers frontembere. Fotó: El Fragotsis/You and Media Management