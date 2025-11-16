Jövő nyáron mutatják be a Szentmargitbányai Kőfejtőben a Tosca című operát

Szerző:

2025. november 16. 17:05

Július 15-én mutatják be Szentmargitbányai Kőfejtőben Puccini Tosca című operáját, Thaddeus Strassberger rendezésében - közölte az előadás kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.

A reménytelen szerelmes - operimsteinbruch.at

A sajtóanyagban kiemelték, hogy a 2026-os év jubileum is egyben: jövőre lesz harminc éve, hogy nyaranként operákat visznek itt színre.

Kifejtették, hogy Thaddeus Strassberger rendező és Giuseppe Palella jelmeztervező alkotópárosa a szerelemmel, féltékenységgel, hatalmi vággyal és intrikákkal átszőtt tragédiába fúló történetet elmesélő előadással a barokk Rómába kalauzolja majd a nézőt. "Egy olyan világba, ahol a fény és az árnyék, a vallás tekintélye és a forradalmak előszele feszülnek egymásnak" - fogalmaztak.

A produkció a napóleoni háborúk idejének Rómáját idézi meg, vizuálisan pedig a barokk Róma esztétikájához igazodik majd. Borromini és Guarini építészete inspirálja majd a tereket, azok mélységére, a perspektívára és az árnyék hatására fókuszálva. A világosság és a sötétség, a fény és az árnyék váltakozása tükröződik Giuseppe Palella jelmezterveiben is - részletezték a közleményben.

"A barokk drámai pompáját realista részletgazdagsággal ötvözöm…, ennek köszönhetően a szereplők is korhűen lépnek színre" - idézték a jelmeztervezőt.

Floria Tosca szerepét Joyce El-Khoury, Celine Byrne és Melissa Purnell szólaltatja meg, Cavaradossi szerepében Bror Magnus Todenes, Jü Jungcsao és Pataki Adorján lesz látható, Scarpia rendőrfőnök karakterét pedig Ariunbaatar Ganbaatar, Hansung Yoo és Marco Caria kelti majd életre.

Az előadás zenei vezetője Valerio Galli, a Puccini operák specialistájaként ismert karmester lesz.

A közleményben bejelentették azt is, hogy a 2027-es szezonban Giuseppe Verdi Rigolettoját állítja majd a Szentmargitbányai Kőfejtő színpadára az alkotópáros, Thaddeus Strassberger rendező és Giuseppe Palella. A zenei vezető akkor is Valerio Galli lesz.

További információ a www.operimsteinbruch.at oldalon található.