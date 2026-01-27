Merici Szent Angéla arra szánta életét, hogy a társadalom jó keresztény anyákban bővelkedjék

A 16. század nagy keresztény szentje úgy vélte, a társadalmi bajok a családok erkölcsi állapotából erednek, ezért az életét arra szánta, hogy a tanulókat szelíd, jóságos vezetés mellett, példájukkal ösztönözve neveljék, a gyengéket bátorítsák, és a tanítással, betegápolással, szegények gondozásával szolgálják az embertársakat.

A Társaság újszerűsége abban állt, hogy tagjai a kolostoron kívül éltek, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva tevékenykedtek, főleg tanítottak és jótékonykodtak. Az alapító halála után a közösség gyorsan nőtt, majd III. Pál pápa jóváhagyta a szabályzatot, amely később a jezsuiták tanácsára klauzúrás kolostorformát is felvett, miközben a tanítás és a világban végzett szolgálat megmaradt.

Az orsolyiták Magyarországon a XVII. századtól kezdve terjedtek el, és ma hat nővér él hazánkban. Merici Angéla lelkisége a radikális Krisztus-követés és a példamutatás eszményét hirdeti; halála napját, január 27-ét, ünneplik.