Labdarúgó NB I - A ZTE tette szorossá a bajnoki címért zajló küzdelmet

Szerző: Gondola/M4sport

2026. március 8. 21:36

Nagy szívességet tett a Zalaegerszeg a Ferencvárosnak: megverte a Győrt. Így a Fradi lehetőséget kapott arra, hogy a Spartacus legyőzésével visszaugorjon az első helyre a hazai első osztályú labdarúgás tabelláján. A zöld-fehérek helyzeteik egy -kis - részének kihasználásával diadalmaskodtak Nyíregyházán, s azonos ponttal, több győzelemmel megelőzték az ETÓ-t.

A Vasutas simán megverte a Kazincbarcikát, így maradt a dobogón, hat ponttal lemaradva az első két helyzettől,

A Felcsút egy öngóllal kikapott a Kisvárdától, így az alsóházban ragadt, a Kisvárda az előkelő negyedik helyre ugrott - dobogós esély nélkül.

Úgy sejlik, hogy a bajnoki címért az FTC és az ETO fog versenyezni, a kiesés ellen pedig a Vasgyár, az MTIk és a Spartacus küzd a már az NB II-re készülő Kazincbarcika mellett.

Nemzetközi szereplésre az FTC és az ETO mellett a Vasutas trenírozhatja magát - főleg az utóbbi klubnak kell felpörögnie, hogy a Konferenncia-liga csoportkörébe jusson,

Az MTK és a Vasgyár ikszelt, maradtak a kieső övezetben.

Fizz Liga, 25. forduló, program:

péntek

Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC 1–0

szombat

ZTE FC – ETO FC 2–1

Újpest FC – Paksi FC 0–0

vasárnap

MTK Budapest – Diósgyőri VTK 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC – Debreceni VSC 0-3

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3