Pálfalvi Milán elemző: Az ukrán olajblokád a brüsszeli téves energiapolitika következménye

Szerző: Gondola

2026. március 6. 08:36

Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét kérdeztük arról, hogy az ukrán-horvát olajembargóval szemben a magyar kormánynak milyen mozgástere van?

Az ukrán olajblokád a brüsszeli téves energiapolitika következménye – fejtette ki a szakértő. Európa egésze egy csónakban evez ebben a kérdésben, a magyar kormány viszont ellenáll ennek az önsorsrontó, hagymázas ideológiától vezérelt politikának, ami abból indul ki, hogy önkárokozás árán is le kell válni az orosz energiaimportról. Duplán értelmetlen áldozat lenne, ez már most egyértelműen látszik – tette hozzá.

A Tisza Párt éppen a napokban szavazta meg Brüsszelben, hogy a leválás megtörténjen, ami a rezsicsökkentés végét eredményezné

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve: ebben a helyzetben a kormány és a magyar emberek egyet tehetnek, továbbra is következetesen ki kell állni Magyarország energiabiztonsága mellett.

Orbán Viktor ezért írt levelet Zelenszkij elnöknek, hogy nyissa újra a Barátság kőolajvezetéket, s miután cinikus választ kapott, felszólította Ursula von der Leyent, a bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, melyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására kötelezik.

Miután Európa két szék között a padlóra esett energiaügyben is, hiszen Putyin elnök utasította az orosz kormányt, hogy szüntesse be az európai gázpiacon folytatott tevékenységét, a Közel-Keleten zajló háború miatt pedig olajválság elé néz a világ, ezért abban kell bíznunk, hogy Brüsszelben végre észhez térnek, de legalább is betartják a törvényeket, és Magyarország oldalára állva megkövetelik Ukrajnától a teljes együttműködést a Barátság kőolajvezeték ügyében – világította meg Pálfalvi Milán.

Fontos megjegyezni, hogy Orbán Viktor beszélt Vlagyimir Putyinnak, aki arról biztosította a magyar miniszterelnököt, hogy a hazánknak szánt energia rendelkezésre áll. A szállítás csupán a kérdés, amely kapcsán most zajlik a csata az ukránokkal.

Összegzésképpen elmondta: a helyzet eszkalálódik, ezt világosan látjuk. Napról napra változó eseményekről érkeznek hírek. Ezért most különösen fontos, hogy a magyar emberek és a magyar kormány kitartson az álláspontja mellett: Magyarországnak jár az, ami jár! Aktuálisan úgy lehetne fogalmazni, hogy nem engedünk a '48-ból. A nemzeti petíció ennek kifejezésére egy erős eszköz – szögezte le a Nézőpont Intézet elemzője.