Nőnap - Lengyel hercegnő, magyar királyné

Szerző: Gondola

2026. március 8. 14:36

Egy magyar királynak a felesége, két magyar királynak az édesanyja. Mégsincs benne a nemzet emlékezetében. A nőnapon föl kell idéznünk Richeza Piast lengyel hercegnőt, Szent László király édesanyját.

wikipedia

Piast-házi II. Mieszko lengyel fejedelem lányaként született 1013 körül. Nem tudni, hogyan lett az akkor Lengyelországban a Bajnok Béla elnevezést kivívó, később I. Bélaként történelmi alakká emelkedő magyar király felesége.

I. Bélának és Richeza Piastnak biztosan született három fia: Géza, László és Lampert. Az első kettő király lett, az utóbbinak életéről keveset tudunk. Legalább három lányuk is született: Zsófia, Ilona és Eufémia.

A királyné életének részletei a történelem homályába vesznek, az azonban bizonyos, hogy anyaként a magyar történelemben óriási szerepet játszott. Fia, I. Géza kapta Bizáncból a görög koronát, amelyet a Szent Korona részeként ma is megcsodálhatunk az Országház kupolacsrnokában. Második fia, Szent László 18 évi uralkodása alatt megerősítette az országot, s alakja évszázadokon át - mind a mai napig - eleven legendaként élt.