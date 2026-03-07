Zelenszkij fenyegetése: a fuldoklóval vigyázni kell

Szerző: Békés János

2026. március 7. 06:37

Hát ez a nap is eljött: Zelenszkij ukrán elnök, a néhai (?) komikus halálos fenyegetést intézett Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz. Végső soron a magyar néphez, akik megválasztották őt.

A Barátság kőolajvezetéket jogszerűtlenül elzáró Zelenszkij elnök konkrétan azt nyilatkozta: ha egy bizonyos személy (félreérthetetlen célzás Orbán Viktorra) továbbra is blokkolni merészeli az Ukrajnának küldendő 90 milliárdos brüsszeli támogatást (értsd: fegyverpénzt), „megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Fordítsunk: egy nem EU- és nem NATO-tagország vezetője (aki önkényesen elzárta Magyarország és Szlovákia fő energiaforrását), egész nyíltan egy EU- és NATO-tagország vezetőjének meggyilkolásával fenyegetőzik. És mi minderre az EU és a NATO reakciója? Jól gondolják: SEMMI.

Ukrajna persze tényleg nehéz helyzetben van. Négy éve néz szembe az orosz invázióval, a saját energia infrastruktúrája romokban (ezért is érdemes lenne barátságosabb hangot megütnie Magyarországgal és Szlovákiával, akik nem mellesleg a fő dízel- és áramszállítói). Nagyon messzire vezető okai vannak annak, hogy mért alakult így, ez egy, nem fekete-fehér a kép. Putyin elnök a Kijevi Ruszra és a Szovjetunió elhibázott nemzetpolitikájára, az ukránok Banderára, a Holodomorra, a 19. századi nemzeti ébredésükre hivatkozhatnak. De mindez csak tetszetős elmélet, a gyakorlat pedig a fronton minden nap elvérző több ezer fiatalember, akik halálhozó, zümmögő drónok és bombaeső alatt tengetik mindennapjaikat a lövészárkokban és a föld alatti bunkerekben.

Egy azonban holtbiztos: még egy háborúban álló országnak sincs joga az akaratát rákényszeríteni más országokra, akik nem okai és nem részesei a konfliktusnak – pláne likvidálással fenyegetni egy másik ország demokratikusan megválasztott vezetőjét. Zelenszkij elnök egyre inkább egy fuldokló úszóhoz hasonlítható, aki belekapaszkodna és a víz alá rántana mindenkit, aki nem eléggé óvatos.

Bizakodjunk, és imádkozzunk azért, hogy Orbán Viktor vezetésével Magyarország továbbra is ellen tudjon állni az egyre kétségbeesettebb háborús nyomásnak. Az már most látszik, hogy a Tisza Párt és Brüsszel Péter nem lenne képes erre.

Ja, és egyébként erről a Zelenszkijről van szó: