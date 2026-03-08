35 nap a választásokig: Beer Miklós békére szólít, közben rálőnek egy kormánypárti aktivistára

Szerző: Békés János

2026. március 8. 13:06

35 nap van hátra a választásokig: Beer Miklós békére szólít, közben rálőnek egy kormánypárti aktivistára. Zelenszkij életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort. Mi jön még?

„Tavasz van. Éled a természet. Észre sem vesszük a létezésünkhöz elengedhetetlen életfeltételeket, a levegőt, a vizet, az alkalmas hőmérsékletet. A rügyező fák, a gyümölcsök, a vitaminok csodáját, ami mind ide van készítve számunkra. Nem a mi érdemünk, nem mi hoztuk létre. Nem körülöttünk forog a világ, hanem a részei vagyunk. És mi pusztítjuk. Egymást is. Szavakkal is. Legyen elég, és a maga környezetében mindenki emberként tekintsen a másikra!”

Az idézet Beer Miklós nyugalmazott váci püspök Facebook-bejegyzéséből való. Tisztelem püspök urat, az életszentség közelében járó embernek tartom. Korábbi politika-közeli állásfoglalásaival – amelyek jellemzően ellenzéki eseményeken vagy médiumokban hangoztak el – nem mindig tudtam teljesen egyetérteni, szerintem egyszerűen nem ez az ő elsődleges „szakterülete”. De mint embert és püspököt maximálisan tisztelem.

Ma érkezett a hír, hogy konkrétan rálőttek egy kormánypárti aktivistára aláírásgyűjtés közben Szentendrén. Talán a rendszerváltás óra nem történt ilyesmi Magyarországon. Ez is azt bizonyítja, hogy püspök úr fenti szavai aktuálisabbak, mint valaha. Mintha megérezte volna, hogy mi következik.

Ugyanakkor az is igaz, hogy egy választási kampányban mindig kiéleződnek az ellentétek, ezt nem lehet elkerülni. Hiába a választás a „demokrácia ünnepe”, mégiscsak tömegek érdekei és elképzelései csapnak össze ilyenkor. Ez a világ minden demokratikus országában minden választás előtt így van. Ez úgymond a politika vastörvénye, ahogy az egyházi életnek is megvannak a maga törvényszerűségei (a választási kampányok nálunk ugye mindig tavaszra, a böjti időszakra esnek).

Ezért, amit reálisan egy kampányban el lehet várni, az az, hogy hangosan és következetesen – olykor harciasan – álljunk ki a saját igazunk mellett, de azért a másik emberi méltóságát sohase vonjuk kétségbe, és testi épségét ne veszélyeztessük. Úgy gondolom, ez lehetne egy nemzeti választási minimum, és amikor valaki ezt túllépi – mint például Zelenszkij elnök az Orbán Viktor elleni halálos fenyegetéssel vagy a szentendrei aktivista támadója –, akkor ez ellen minden közéleti szereplőnek, oldaltól függetlenül, fel kell emelnie a szavát.

Ebben a szellemben kívánok szép tavaszi napokat és tisztességes kampányt mindenkinek!