Az EU vezetői távolról sem földre szállt angyalok, sőt...

Szerző: Molnár Pál

2026. március 8. 22:36

Az uniós vezetők nem figyelmeztették személyesen Zelenszkijt, hogy vegyen vissza a nagy arcából. Mindez is jelzi Ursula és Wéber elkötelezettségét az ukrán maffiaállam felé. Ez természetesen több, mint döbbenetes - vélekedett Homa János.

A szélsőséges ukrajnai elnök halálos fenyegetése a pozsonyi miniszterelnököt fölháborította. Robert Fico felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy utasítsák vissza Zelenszkij fenyegető kijelentéseit, és határolódjanak el tőle. Homa Jánost, az Agria főszerkesztőjét nem lepte meg, hogy a brüsszeli EU-vezetőket Robert Fico tanítja meg az elemi európaiságra.

"Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz (EU) kilenc másik országgal együtt, ami az EU történetének legnagyobb bővítése volt" - idézte föl a múltat a neves egri újságíró. "Az eltelt 22 év alatt megismerhettük az EU működését, rájöhettünk arra, hogy

illúziókat kergettünk akkor, amikor azt hittük, hogy a csatlakozással Magyarország számára eljön a Kánaán,

de akkor is, amikor arra számítottunk, hogy a demokrácia Nyugat-Európában hibátlanul működik, illetve, hogy az EU vezetői rendkívül képzett emberek, ami pedig az emberi minőségüket illeti, a vezetők földre szállt angyalok. Az élet napról napra megcáfolta álmainkat. Mára világossá vált számunkra, hogy az EU vezérkara tele van önző emberekkel, akik közül sokan lebuktak visszaélések miatt. 'Azt tudtad, hogy az Európai Parlement 720 politikusa közül 257 ellen büntetőjogi eljárások folynak, és közülük 58-at már el is ítéltek, sőt olyan is van, aki a börtönből jár be szavazni?' Ezzel a nyitókérdéssel jelent meg 2024. július 23-án egy hosszabb Facebook-poszt, amit azóta már 229-en megosztottak. Az európai törvényhozók büntetőeljárásait taglaló gyűjtés több Facebook-csoportban is megjelent, és információink szerint e-mailen keresztül, körlevél formájában is terjed. A szöveg forrásmegjelölés nélkül ismerteti az állítólagosan büntetőeljárás hatálya alatt álló európai parlamenti képviselők számát, négy személyt pedig konkrétan megnevez: két jelenlegi és egy volt EP-képviselőt, illetve Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Ursula von der Leyen,

az Európai Bizottság elnökének legismertebb és legtovább húzódó korrupciós ügye a 'Pfizergate'

néven elhíresült vakcinabeszerzési botrány. A 2026 eleji állás szerint az ügy súlyos jogi és politikai csapást jelent a bizottsági elnökre, mivel az EU bírósága elmarasztalta a titkos üzenetváltások eltitkolása miatt. A Pfizergate-ügy lényege: A szerződés: 2021-ben, a koronavírus-járvány idején Ursula von der Leyen személyesen tárgyalt Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával egy óriási, akár 1,8 milliárd adag koronavírus elleni vakcina beszerzéséről, amelynek értéke mintegy 35 milliárd euró volt. Kiderült, hogy a szerződés részleteit nem a szokásos uniós tárgyalócsoportok egyeztették, hanem von der Leyen sms-ekben és hívásokban állapodott meg a Pfizer vezetőjével. Amikor újságírók (köztük a The New York Times) közérdekű adatigényléssel éltek a szöveges üzenetek megismerésére, az Európai Bizottság közölte: nem találják, vagy nem archiválták ezeket az üzeneteket, mivel azok 'túl rövid életűek' voltak.

Az Európai Unió Törvényszéke jogerősen elmarasztalta az Európai Bizottságot.

A bíróság megállapította, hogy a Bizottság nem adott hiteles magyarázatot arra, miért nem hozták nyilvánosságra az sms-eket, és nem tartották be az átláthatósági szabályokat. Az Európai Ügyészség (EPPO) vizsgálatot indított a vakcinabeszerzések körülményei miatt. Belgiumban büntetőeljárás is indult az ügyben 'funkcióval való visszaélés' és dokumentumok megsemmisítése miatt, ami közvetlenül von der Leyen szerepére fókuszál. A botrány súlyosan megingatta von der Leyen hitelességét az Európai Parlamentben és a tagállamok körében, különösen a 2024-es újraválasztását megelőzően és azután is. Az ügy rávilágított az Európai Bizottság döntéshozatali mechanizmusainak átláthatatlanságára és a bizottsági elnök túlzott, centralizált hatalmára. 2026-ra a Pfizergate már nemcsak a transzparenciáról szól, hanem komoly büntetőjogi kockázatot jelent a Bizottság elnökére nézve, mivel a bíróság kimondta, hogy a dokumentumokat (sms-eket) jogellenesen titkolták el. Oknyomozó újságírói jelentésekből kiderül, hogy csaknem minden negyedik uniós törvényhozó érintetté vált bírósági ügyekben vagy botrányokban, és folyamatosan fennállnak aggodalmak azokkal az állításokkal kapcsolatban is, amelyek szerint az Európai Parlament tagjait illegálisan vagy etikátlanul befolyásolhatják unión kívüli államok, vagy nem kormányzati szervezetek (NGO-k), továbbra sem sikerült megnyugtatóan rendezni a képviselői költésekkel való elszámolást. Mindez pedig azt jelzi, hogy hatalmas fejetlenség uralkodik az EU-ban. Így az EU Bizottságában is, mely jól mutatja

a brüsszeli EU vezetők a minimális európaisággal sem foglalkoznak, mindent erőből, félő, hogy maffiamódszerekkel próbálnak keresztül vinni.

Így van ez az ukrán háború esetében is, amelyben Ursula és Manfréd Wéber a Néppárt frakcióvezetője sokak számára érthetetlenül az Ukránok mellé álltak és az sem zavarja őket, hogy az általuk védett Zelenszkij elnöki mandátuma két éve lejárt, s csak a háborús helyzetre való hivatkozásba kapaszkodva maradt hatalomba az országát romba döntő humorista" - fogalmazott Homa János.

A V4-ek egyik tagállamának vezetője, Robert Fico az X-en közzétett bejegyzésében teljes szolidaritásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Levonhatjuk-e a következtetést: az európaiság a kontinens nyugati felén kihalt, ma már csak Közép-Európában létezik? - kérdeztük Homa Jánostól. Az annak idején egyházi középiskolában érettségizet sajtóember úgy vélekedik: "Minden józan gondolkozású embert megdöbbentett az a felvétel, amelyben Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, hogy ha nem támogatja az uniós országok Ukrajnának szánt hatalmas, 90 milliárd eurós katonai hitelfelvételét, akkor megadja Orbán Viktor címét a katonáinak, hogy ők intézzék el az ügyet a maguk módján. Mi ez, ha nem egyértelmű fenyegetés, közönséges zsarolás?! Az unió vezetői nem nyilatkoztak az ügyben. Csupán a sajtószóvivőjük tartott egy tájékoztatót, amelyben elmondta, hogy „az Európai Bizottság szerint a Magyarország és Ukrajna közti vita során mindkét oldalon erősödő, eszkalálódó retorika tapasztalható, ez nem segíti az Európai Unió és partnerei közös céljainak elérését. Arra törekszik a testület, hogy a felek mérsékeljék a hangnemet, és a stratégiai célokra összpontosítsanak a politikai konfliktus helyett. Elfogadhatatlan a Zelenszkij elnök által használt nyelvezet – jelentette ki Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője pénteki brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az Európai Unióban nem lehet fenyegetést intézni uniós tagállamok felé.” Ehhez az állásfoglaláshoz is az kellett, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök kikövetelje az EU figyelmeztetését. Ugyanakkor

az uniós vezetők nem figyelmeztették személyesen Zelenszkijt, hogy vegyen vissza a nagy arcából.

Mindez is jelzi Ursula és Wéber elkötelezettségét az ukrán maffiaállam felé. Ez természetesen több, mint döbbenetes" - vélekedett az egri publicista.

Kép: epp.eu