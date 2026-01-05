Orbán Viktor: 2025-ben lezárult a liberális világrend korszaka

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 5. 13:05

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a "nemzetek korszaka" - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor 2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt.

Azt mondta, mindenki számára nyilvánvalóvá vált: egy korszak lezárult a nemzetközi politikában. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést annak a korszaknak, amelyet liberális világrendnek neveznek, és amelynek a szabályai most már nem érvényesek.

A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének.

Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.