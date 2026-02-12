A 95 éves Vatikáni Rádió megújította szignálját

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 12. 14:35

95 éves fennállása alkalmából megújította szignálját a Vatikáni Rádió: a hagyományos Christus vincit dallam modern változata csütörtöktől hallható.

A Vatikáni Rádió alapításának kilencvenötödik évfordulója alkalmából megújította rádiós szignálját, amely csütörtöktől hallható a pápai állam több mint harminc csatornáján. A Vatikáni Rádió közlése szerint elérkezett az ideje a csatorna identitását jelképező zenei betét megújításának. A Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat (Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol!) győzelmi himnusz zenéjéről van szó, amely kilencvenöt éve kíséri a műsorokat, és a hallgatók számára a Vatikáni Rádió hagyományos melódiájának számít.

Az eredeti változat Jan Kunc cseh zeneszerző nevéhez kötődik, és mostanáig Alberico Vitalini karmester vezényletével volt hallható, aki 1950 és 1987 között a Vatikáni Rádió első zenei programfelelőse volt. Az új változatot Marcello Filotei zeneszerző, zongoraművész dolgozta ki.

"A Christus vincit eredeti témája modern köntösbe bújt, szorosan kötődik a hagyományhoz, de új zenei megközelítésben, mely közelebb áll a kortárs hallgatok füléhez"

- olvasható a rádió közleményében.

Az új szignál csütörtökön mutatkozik be: egész nap hallható lesz az olasz, valamint a Vatikáni Rádió további harminc internetes, köztük magyarul is hallható nyelvi csatornáján. Péntektől az új szignál fokozatosan helyettesíti a korábbi változatot.

Újdonságnak számít, hogy az új szignálból négy különböző verzió készült, amelyek a nap különböző szakait kísérik, a kora reggel, délelőtt, délután és este sugárzott műsorokat. Ezenkívül elkészült a szignálnak egy, a barokk zenei hagyományt idéző verziója is.

A Vatikáni Rádió kiépítésének feladatát a rádió feltalálójaként ismert Guglielmo Marconi olasz fizikus kapta meg, és a sugárzás XI. Pius pápa üzenetével 1931. február 12-én indult.