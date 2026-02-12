Ismét Albin Kurti Koszovó miniszterelnöke, véget ért a politikai patthelyzet

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 12. 10:43

Ismét Albin Kurti lett Koszovó miniszterelnöke: a parlament feloldotta az egyéves patthelyzetet, új kormány alakul korrupcióellenes ígéretekkel.

Ismét Albin Kurtit, az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű párt vezetőjét választotta meg az ország miniszterelnökévé a koszovói parlament szerda este, és ezzel feloldották a közel egy évig tartó politikai patthelyzetet.

A 120 fős törvényhozásban a politikus 66 igen szavazatot kapott, míg 49 képviselő ellene voksolt. A december 28-i előrehozott parlamenti választást a baloldali Önrendelkezés nyerte meg, és 57 képviselője jutott be a képviselőházba. A szavazásnál a tíz, nem szerb nemzeti kisebbségeket képviselő politikusok többsége is Albin Kurtira voksolt, így stabil többség alakult ki a parlamentben.

Beszédében a régi-új miniszterelnök közölte: kormánya a következő négy évben egyik legfontosabb feladatának a korrupció elleni harcot fogja tartani, és egymilliárd eurót (több mint 378 milliárd forint) fordít védelmi célokra. A forrásokat a fegyveres erők bővítésére, korszerű fegyverzet beszerzésére és a dróngyártási kapacitás kiépítésére kívánják felhasználni.

A parlament által jóváhagyott új kabinet 19 miniszterből áll. Külügyminiszterré nevezték ki Glauk Konjufcát, a parlament korábbi elnökét, míg az eddigi külügyminiszter, Donika Gervalla-Schwarz az igazságügyi tárcát kapta.

Albin Kurti 2021 óta vezeti a koszovói kormányt, azonban közel egy éven át ügyvezető miniszterelnökként látta el feladatát, miután a tavaly februári választások után nem sikerült működőképesen megalakulnia a parlamentnek. A december 28-i választás végleges eredményeinek hétfői közlését követően az államfő hívta össze szerdára a parlament alakuló ülését. A képviselők első feladata a kormány megválasztása volt.