Orbán Viktor: a Citadella volt a város leggyűlöltebb épülete, ma a szabadság bástyája

Szerző: MTI

2026. április 5. 15:11

Ma visszaadhatjuk az embereknek Budapest leglátványosabb helyszínét - jelentette ki a miniszterelnök vasárnap a fővárosban, a megújult Citadella átadóünnepségén.

Orbán Viktor

a Citadella megújulásáról szólva azt mondta: elhagyták belőle, ami "rossz, esendő és szennyes", és átmentették, ami használható.

Még soha nem fordult elő, hogy itt, a Gellért püspökről elnevezett hegyen a magyarok maguknak építettek volna valamit. "Ide mindig mások építettek, és leginkább ellenünk. Magát az épületet is a mi elnyomásunkra emelték, hogy onnan a rebellis Pestet ágyútűz alatt tarthassák. Ez volt a város leggyűlöltebb épülete, ma a magyar szabadság bástyája" - fogalmazott.

Hozzátette, a Gellért-hegy két tektonikus lemez között helyezkedik el, és Magyarország is nagy civilizációk határán fekszik. Ortodoxia, muzulmán világ, nyugati kereszténység, a törésvonalon állandóan történik valami, leginkább valami veszélyes, a magyar talán ezért a túlélés világbajnoka - jegyezte meg.

Kiemelte,

a Citadellából kapni a legjobb látószöget a városra, az országra, az egész Kárpát-medencére. Aki itt áll, érti, hogy ez egy történelmi kilátó és a nemzet zarándokhelye.

Ezért méltó, hogy éppen ide építették fel azt a kiállítást, amely végigvezet a magyar nép zivataros századain - értékelt.