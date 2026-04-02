Fejérben működik a modell: fejlesztések, biztonság, erős közösségek - Molnár Zoltánnal, Etyek KDNP-s alpolgármesterével beszélgettünk

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 2. 16:45

Fejér vármegyében látványos fejlődés zajlik, miközben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szervezeti szinten is erősödik - mondta lapunknak Molnár Zoltán, Etyek alpolgármestere. A politikus szerint a helyi jelenlét, az emberekkel való közvetlen kapcsolat és a konkrét eredmények jelentik a siker kulcsát.

Erősödő KDNP, személyes jelenlét a vármegyében

A KDNP Fejér vármegyében jelenleg hét alapszervezettel működik, és a párt országos vezetésének is köszönhetően, egyre erősödik a kereszténydemokrata jelenlét. Molnár Zoltán szerint az elmúlt két évben érezhetően nőtt az aktivitás: több program, több kapcsolat, több elérés.

A KDNP vármegyei szervezője ennek jegyében indította el a „vármegyei vizit” programot, amelynek célja, hogy személyesen keresse fel a települések vezetőit és szereplőit. Az elmúlt hetekben már több helyszínen is járt: felkereste többek között Pusztaszabolcs települését, valamint egyeztetett gazdálkodókkal Mány községben, és vállalkozókkal Bicske térségében is.

„Egyfajta hídszerepet szeretnék betölteni a döntéshozók és a helyben élők között”

– fogalmazott.

Hozzátette: sok probléma nem rendszerszintű, hanem kommunikációs elakadásból fakad, amely egy beszélgetéssel is orvosolható lenne.

Látványos fejlesztések Etyeken és a térségben

Az alpolgármester konkrét példákkal is alátámasztotta a kormányzati és helyi együttműködés eredményeit. Etyeken az elmúlt években több jelentős beruházás valósult meg:

új bölcsőde több mint egymilliárd forintból

új egészségház

fogászati röntgen

komoly úthálózat-fejlesztés

és folyamatban a településközpont megújítása

„Ezekre a fejlesztésekre nagyon büszkék vagyunk” - hangsúlyozta.

A bicskei járásban is számos projekt valósult meg, részben a Versenyképes Járások és a Magyar Falu Program, részben uniós források segítségével. Etyeken a következő nagy cél egy új iskola megépítése.

„A választók látják az eredményeket”

Molnár Zoltán szerint a politikai viták ellenére a választópolgárok a saját szemüknek hisznek.

„Ha bárki körbenéz, látja a fejlődést - nemcsak Etyeken, hanem az egész választókerületben és Fejér vármegyében.”

Úgy véli, az ellenzék gyakran „résekre épít”, és sok esetben valótlan állításokkal próbál politikai előnyt szerezni, de a választók „átlátnak a szitán”.

Dunaújváros és a kampány tapasztalatai

A politikus kitért a dunaújvárosi helyzetre is, amely hagyományosan baloldali beállítottságú térség. Elmondása szerint a miniszterelnöki látogatás során ennek ellenére nagy érdeklődést tapasztalt.

Mint hangsúlyozta, a közvélemény-kutatások is a kormánypártok erős pozícióját jelzik: a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint Fejér vármegye öt választókerületéből négyben is a Fidesz–KDNP jelöltjei számítanak esélyesnek, még azokban a térségekben is, ahol korábban kiegyenlítettebb volt a politikai verseny.

Az ellenzéki kampányt ugyanakkor kritizálta, különösen azokat az akciókat, amelyek szerinte nem a valós párbeszédet szolgálják.

Megjegyezte:

„A vidéki embereket nem lehet hülyének nézni. Ők pontosan látják, mi történik körülöttük.”

Tisza kontra valóság: a Fidesz-KDNP egyik legnagyobb ereje a vidéki jelenlét

A Tisza Párt kampányakciót indított azzal az állítással, hogy a Fidesz–KDNP magára hagyta a vidéket. A kereszténydemokrata politikus ezt határozottan visszautasította, és úgy fogalmazott: a mindennapi tapasztalatok épp az ellenkezőjét mutatják.

Molnár szerint a kormánypártok egyik legnagyobb ereje a vidéki jelenlét és a személyes segítségnyújtás.

Példaként említette:

a gazdákkal való folyamatos kapcsolattartást

a szociális segítségnyújtást a rászorulóknak

és egyéb, mindennapi problémák megoldását (akár egy hulladékszállítási ügyben is)

„Nekem az a legnagyobb elismerés, ha tudok segíteni”

- mondta.

Petíció az egyházi intézmények védelmében

A KDNP által indított aláírásgyűjtésről is beszélt, amely az egyházi intézmények finanszírozásának védelmét célozza, és a Tisza párt azon terve ellen irányul, amely forráselvonással sújtaná az egyházakat, és ezáltal az általuk fenntartott, közfeladatot ellátó szociális, oktatási és egészségügyi intézményeket.

A 4500 fős Etyeken több mint ezer aláírás gyűlt össze!

Molnár szerint a támogatottság azért is ilyen magas, mert a kérdés túlmutat az egyházakon:

„Itt a legrászorultabb emberekről, szociális intézményekről és egy több mint ezeréves keresztény hagyományról van szó.”

A választás tétje: stabilitás vagy bizonytalanság

A bizonytalan szavazók felé üzenve Molnár Zoltán úgy fogalmazott: a Fidesz–KDNP a biztonságot és a kiszámíthatóságot képviseli.

„Mi mindig adunk, mindig azon dolgozunk, hogy az embereknek jobb legyen.”

Kiemelte Tessely Zoltán munkáját is, aki Fejér vármegye 3. számú, Bicske központú egyéni választókerületének Fidesz–KDNP jelöltjeként szerinte bizonyított: aktívan részt vesz a térség közösségi életében, folyamatosan lobbizik a települések fejlesztéséért, és kézzelfogható eredményeket hozott a választókerületbe.

Molnár hangsúlyozta, hogy Tessely Zoltán munkája garanciát jelent a folytonosságra: „azok a fejlesztések és támogatások, amelyek eddig megvalósultak, csak vele biztosíthatók a jövőben is”, ezért a választók számára a stabilitás és az eredmények folytatása mellett szól a döntés.

„Minden település számít”

A vármegyei vizitek folytatódnak: Molnár Zoltán célja, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városig mindenhová eljusson. Mint mondta, minden probléma számít – még a legkisebb is.

„Lehet, hogy valakinek apróság, de az adott ember életminőségében hatalmas változást jelenthet”

- zárta gondolatait.

Főképen: Molnár Zoltán, Etyek alpolgármestere, a KDNP Fejér vármegyei szervezője, háttérben az etyeki református templommal. Fotó: GK