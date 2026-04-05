Donald Trump: a "pokol fog Iránra szabadulni", ha nem köt megállapodást

Szerző: MTI

2026. április 5. 08:05

Donald Trump szerint a "pokol fog Iránra szabadulni", amennyiben két napon belül nem köt megállapodást - az amerikai elnök internetes bejegyzésben szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek.

A Hormuzi-szoros - wikipedia

Az elnök Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy két nap múlva jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum

az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására,

amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.

"Az idő telik -

48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk"

- fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök pénteken egy hasonló internetes bejegyzésben kifejtette, hogy az amerikai haderő "még csak meg sem kezdte lerombolni azt, ami Iránban megmaradt", amihez hozzáfűzte, hogy

először a hidak, majd az elektromos áramot előállító erőművek jönnek.

A teheráni kormányzatot egyezségre sürgetve azt írta, hogy "az új rezsim tudja, mit kell tenni, és azt gyorsan meg kell tennie".