Donald Trump: a "pokol fog Iránra szabadulni", ha nem köt megállapodást
Donald Trump szerint a "pokol fog Iránra szabadulni", amennyiben két napon belül nem köt megállapodást - az amerikai elnök internetes bejegyzésben szombaton adott ismételt ultimátumot a teheráni vezetésnek.
A Hormuzi-szoros - wikipedia
Az elnök Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy két nap múlva jár le az egyszer meghosszabbított, 10 napos ultimátum
az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására,
amit követően minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
"Az idő telik -
48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk"
- fogalmazott Donald Trump.
Az amerikai elnök pénteken egy hasonló internetes bejegyzésben kifejtette, hogy az amerikai haderő "még csak meg sem kezdte lerombolni azt, ami Iránban megmaradt", amihez hozzáfűzte, hogy
először a hidak, majd az elektromos áramot előállító erőművek jönnek.
A teheráni kormányzatot egyezségre sürgetve azt írta, hogy "az új rezsim tudja, mit kell tenni, és azt gyorsan meg kell tennie".