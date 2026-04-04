Semjén Zsolt: Meglesz az a stabil többség, ami a kormányzáshoz kell

Szerző: Gondola/MTI

2026. április 4. 11:41

Húsvétkor „a legfontosabb gondolat, hogy az életnek van értelme, az élet az örökkévalóságra hangolt, minden cselekedetünknek örökké tartó hatása van, ezzel a felelősséggel kell élni, és ez a reményünk" – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a Hír TV Péntek8 című műsorában. Beszélt a közelgő választásokról is, kijelentette, a Fidesz-KDNP szövetség „a megoldás az igazság és a többség kérdésére. Ez Európa történetének legsikeresebb politikai konstrukciója. Négyszer nyertünk kétharmaddal, és most is meg fogjuk nyerni a választásokat."

Semjén Zsolt elmondta, a Húsvét üzenete az, hogy a keresztút után van a feltámadás, és tanúságot kell tennünk a nehézségek idején ahhoz, hogy kiérdemeljük az üdvösséget.

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a kereszténységet meg kell védeni a politikai küzdelmekben, a keresztény civilizáció megőrzése nem pusztán vallási kérdés, hiszen a nem vallásos európai embereknek is a kereszténység a „civilizációs anyanyelve".

A keresztény civilizáció ma kétirányú támadás alatt áll, egyfelől a szekularista mainstream, ami kifejezetten keresztényellenes, megpróbálja relativizálni, marginalizálni a keresztény civilizációt, a másik irányból az iszlám invázió, amely nyilvánvalóan ellenségesen tekint a keresztény civilizációra – mutatott rá Semjén Zsolt.

Kijelentette: a mi feladatunk, hogy Szent István örökségét megvédjük, és ehhez ellene kell mondani a szekularista mainstreamnek és meg kell állítani az iszlám inváziót – ez viszont a politikában történik.

„Mi még megvédhetjük magunkat. Meg lehet tenni, és meg kell tenni, mert ha itt és most nem tesszük meg, akkor később már nem lesz erre mód" – szögezte le a miniszterelnök-helyettes. Figyelmeztetett: a balliberális oldal úgy akarja legyőzni a keresztény-nemzeti jobboldalt, hogy beengedi a muszlim tömeget, akik biztosan nem lesznek hívei a keresztény civilizációnak.

„Mi vagyunk Európa legkereszténydemokratább kormánya" – mondta Semjén Zsolt. Kifejtette, a magyar embereknek szabad intézményválasztása van; így a közoktatás közel húsz százaléka egyházi, a szociális ellátásnak több mint ötven százaléka. „Nem azért, mert a kormány így döntött, hanem mert az emberek így döntöttek. És ennek az anyagi feltételeit, az egyenlő finanszírozást Magyarország kereszténydemokrata kormánya biztosítja."

Ezt meg kell védeni, mert ha nem védjük meg, akkor ez az egyházellenes, balliberális mainstream lépésről lépésre ellehetetleníti az egyházi intézményeket, ahogy azt a Gyurcsány-Bajnai kormány idején tették – érvelt a miniszterelnök-helyettes.

Kitért arra is, hogy az Európai Néppárt feladta a kereszténydemokrata identitását, a keresztény civilizáció melletti kiállását, a migráció és a genderideológia oldalára állt. A Tisza Párt pedig az Európai Néppárt tagja, „ha akarna se tudna mást tenni, mint amit Manfred Weberék parancsolnak neki".

„Nekünk keresztényeknek jogunk van keresztény alapon, kereszténydemokrata alapon politizálni, mert ha mi nem védjük meg a saját értékeinket, más nem fogja" – hangoztatta Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes beszélt arról is, hogy háromezernyolcszáz templomot újítottak fel a Kárpát-medencében és kétszázat újat építettek, „ilyen egyházi megújulás Szent István óta nem volt". Ez azért lehetséges, mert vannak keresztény politikusok, van a Kereszténydemokrata Néppárt, és van a Fidesz-KDNP szövetség, Európa legkereszténydemokratább kormánya – jelentette ki.

A keresztény politikával kapcsolatban úgy fogalmazott: „a Szentlélek nem szociológiai kategória. Tehát a kereszténység nem azért van, mert jó marketinget találtak ki, hanem az igazság miatt. Az igazság megmarad, a hazugság pedig eltűnik."

A keresztény politika számára két veszély van – folytatta Semjén Zsolt. – Az egyik, ha nem törődik a társadalom jelentős részének felfogásával, azokban a kérdésekben is, ami távol áll bizonyos kérdésekben a keresztény tanítástól, mert akkor egy hitbuzgalmi egyesület leszünk. A másik, ha a társadalmi többség megnyeréséért feladjuk azokat az igazságokat, amik nem találkoznak a közízléssel. Akkor lehet, hogy meglesz a többség, de akkor mitől vagyunk keresztény párt? – fejtette ki a KDNP elnöke.

Hangsúlyozta: „az igazság és többség megoldását Magyarországon megtaláltuk, ez a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a Fidesz egy kereszténydemokrata ihletettségű, nagy gyűjtőpárt, a KDNP pedig egy világnézeti párt. Ez Európa történetének legsikeresebb politikai konstrukciója. Négyszer nyertünk kétharmaddal, és most is meg fogjuk nyerni a választást."

Úgy gondolom, meglesz az a stabil többség, ami a kormányzáshoz kell – mondta Semjén Zsolt, kiemelve, a KDNP szuverén párt, saját frakcióval, „saját politikai filozófiával, ami az egész szövetséget gazdagítja".

A miniszterelnök-helyettes közölte azt is: „mi a keresztény civilizációra és a nemzeti szuverenitásra épülő Európai Unió hívei vagyunk, mi ebbe az Unióba léptünk be, a mostani pedig az Európai Egyesült Államok irányába csúszik el". Ha elveszik a kis országoktól a vétó lehetőségét, akkor azok provinciák lesznek az Európai Egyesült Államokban – hívta fel a figyelmet. Leszögezte: „márpedig mi nem engedünk ennek a nyomásnak, amíg kormányon vagyunk, ezt addig tudjuk képviselni".

Három kulcskérdés van: no migration, no gender, no war. Nem akarunk migrációt, nem akarunk genderideológiát és nem akarunk háborút.

Már az európaiak is látják, hogy az első kérdésben igazunk volt. Gender ügyben is kezd fordulni a világ. De a háború kérdésében is igazunk van, mert ezt a háborút Oroszországgal szemben nem lehet megnyerni. Európa belerokkant a szankciókba. Most ugyan kisebbségben vagyunk az Unióban, de előbb-utóbb az európai közvélemény többsége is be fogja látni, hogy igazunk van – fejtette ki Semjén Zsolt.

Rámutatott: azért akarják megdönteni a magyar kormányt, hogy ne legyen egy olyan példa, ami azt mutatja, hogy nekik egyre nyilvánvalóbban nincs igazuk és nekünk van működő megoldásunk.

A Zelenszkij-rezsim a létéért küzd, ő addig elnök, amíg ez a háború tart. Ukrajna porig van rombolva, nem lesz NATO-ország. Milliónyi ukrán halt meg, és bizniszt csináltak a háborúból – értékelt a miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: ebből kifolyólag mindent megtesznek azért, hogy Magyarországon megdöntsék a békebarát kormányt.

Kiemelte ugyanakkor: a magyar-ukrán konfliktus semmilyen módon nem érintheti a magyarországi ukrán nemzetiséget. Semmi bűnrészük nincsen a magyar-ukrán viszony rossz voltában. Ugyanúgy, ahogy a kárpátaljai magyarságnak sincs semmi bűne abban, hogy orosz-ukrán háború van, ők áldozatok – figyelmeztetett Semjén Zsolt.

