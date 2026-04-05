Szijjártó Péter: visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást!

Szerző: MTI

2026. április 5. 14:07

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.

Szijjártó Péter a minisztérium közlése szerint azt mondta, "Ma húsvét vasárnap van. Ha van olyan nap, aminek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, akkor ez a mai. Ehhez képest nem régen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén".

Ez az a vezeték, amely Magyarország biztonságos földgázellátását garantálja - tette hozzá. Megjegyezte, "itt az elmúlt napokban, hetekben volt minden, az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, aztán próbáltak minket totális energiablokád alá venni azzal, hogy

drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén,

és itt van most ez a mai eset, amikor a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat vezeték mellett".

Mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen

az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként

- mondta.

Hozzátette, mi azonban a szerbekkel közösen megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, nem hagyjuk, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásároljuk az energiahordozókat. A miniszter megjegyezte, ha a Török Áramlat vezetéke nem működne, akkor a jelenlegi gázár sokszorosáért tudnánk csak földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne itt, Magyarországon.

"Amíg azonban minket látnak, amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat, megvédjük az energiaellátásunk biztonságát, és megvédjük a rezsicsökkentést is.

Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg"

- jelentette ki Szijjártó Péter.