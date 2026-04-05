Terepkutatás Magyarkanizsa környékén: a lakosságra veszélyes anyagokat keresnek katonák is

Szerző: MTI

2026. április 5. 11:05

Utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával

a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet.

Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik,

a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják.

A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik.

A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket,