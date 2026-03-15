Március 15. - Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

Szerző: MTI

2026. március 15. 11:04

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban, és kiállunk egymásért - hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.

"Te benned egy a nemzet! Föltünésed egész nemzetté tette a magyart"

- idézte Jókai Mórnak a kokárdáról írt sorait az erdélyi politikus. Megállapította: ahogyan 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy egy közösség akkor erős, amikor tagjai az összetartozást választják. Felelősséget vállalnak egymásért, mert tudják: nem állnak egyedül.

Kelemen Hunor szerint Erdély története különösen jól mutatja:

a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt. Intézményeket épített, iskolákat működtetett, közösségeket szervezett, családokat tartott meg.

Március 15-e ugyanakkor arra figyelmeztet: a szabadságot nem elég kivívni, azt minden időben meg is kell őrizni. Ez a mai és a következő nemzedékek feladata is - tette hozzá.

"Amikor egy nemzet, egy közösség összezár, képes a legnehezebb helyzeteken is felülkerekedni.

Amikor azonban hagyja, hogy megosszák, a saját erejét gyengíti. Ezért mondjuk ma is: bennünk egy a nemzet. Isten éltesse a magyar szabadságot, és Isten éltesse a magyar közösséget!" - zárta március 15-i üzenetét az RMDSZ elnöke.