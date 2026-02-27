Európa-liga - Szurkolói járatok a Ferencváros Braga-meccsére

Szerző:

2026. február 27. 22:05

Szurkolói repülőjáratokat indít a Wizz Air a Ferencváros labdarúgócsapatának portugáliai mérkőzésére. Az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján a Braga lesz a magyar bajnok ellenfele.

A Braga jelvénye - wikipedia

A Wizz Air Magyarország pénteki közleménye szerint a március 18-i találkozóra Budapestről Portóba repül a járat, amely a meccs napján 7 órakor indul a Liszt Ferenc Repülőtérről és 9.45-kor landol Portóban. A drukkerek a másnap, március 19-én helyi idő szerint 8.25-kor induló járattal utazhatnak vissza Budapestre, a gép 13 órakor landol.

A légitársaság tájékoztatása szerint

a jegyek 79 900 forintos ártól már foglalhatók

a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.

A Ferencváros az első mérkőzést március 12-én, a Groupama Arénában játssza a Braga ellen.