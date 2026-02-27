Orbán Viktor: olcsó energia kell, másodlagos, hogy az orosz, vagy sem

Szerző: MTI

2026. február 27. 18:46

A magyar miniszterelnök rámutatott: az európai gazdaság háromszor-négyszer magasabb energiaárakkal működik, mint a riválisok, Kína és az Egyesült Államok gazdasága, így a termelés költsége is magasabb.

Az európai és a magyar gazdaság érdekében az olcsó energia szükségességéről beszélt a miniszterelnök pénteken Budapesten, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján az Országházban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: "olcsó energia kell. Az, hogy az energia orosz-e vagy sem, az magyar agy szempontjából másodlagos".

Orbán Viktor értékelése szerint

nagyon súlyos gazdasági válság fenyegeti Európát,

ami az energia felől érkezik.

A Draghi-jelentés megállapításával egyetértve azt mondta, ha Európa nagyon rövid időn belül nem tesz gyors energiaár-csökkentést eredményező lépéseket, akkor az európai gazdaság a legsúlyosabb válsággal néz majd szembe.

A miniszterelnök elmondta, Magyarország még jól tartja magát, "de

mi sem tudjuk tartani magunkat a végtelenségig

ilyen energiaárak mellett".

"Olcsó energia kell. Az, hogy az energia orosz-e vagy sem, az a magyar agy szempontjából másodlagos" - fogalmazott, hozzátéve, olyan energiaárak kellenek, amelyek megmentik a magyar és az európai gazdaságot, és nem engedik, hogy az energiaintenzív ipari ágazatok tönkremenjenek.

