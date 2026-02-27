Hidvéghi Balázs: március 4-éig mindenki megkapja a nemzeti petíciót

Szerző: MTI

2026. február 27. 19:04

Javában zajlik a nemzeti petíció postázása, március 4-ig mindenki meg fogja kapni az íveket - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs videójában elmondta: a Magyar Posta tájékoztatása szerint

a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a nemzeti petíció kézbesítése.

Hozzátette: a többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok, és legkésőbb jövő hét szerdán, március 4-én mindenki meg fogja kapni.

Az államtitkár azt kérte, aki megkapta, töltse ki a nemzeti petíciót, és küldje vissza.

"Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire,

mindenki véleménye számít!" - mondta.