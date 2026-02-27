Megtámadták a járási hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjét - maszkos támadó... hátulról...
Szerző: OS
2026. február 27. 21:07
A zalaszentgróti járási hivatal munkatársát ma reggel munkakezdéskor egy
maszkos támadó
ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal elítél minden olyan cselekményt, amely során a
közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel.
A járási- és kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozók hivatalos személynek minősülnek, így a velük szemben elkövetett erőszak szigorúan büntetendő.
Mivel az elkövető az ügyfélszolgálatot is beszennyezte, a mentesítés és a takarítás idejére ügyfeleink türelmét kérjük.
Kiadó: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
