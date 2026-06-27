A XXXI. Szent László-vacsorán találkoztak hívei az uralkodóval Budán

Szerző: Gondola

2026. június 27. 23:05

Budán rendezték a XXXI. Szent László-vacsorát , neves étteremben tizenöt magyar keresztény értelmiségi gyűlt össze, titokzatos, spirituális módon maga a Király is jelen volt hívei között.

Az immár több mint három évtizedes nemzeti hagyomány alkalmával a résztvevők - újságírók, művészek, műszaki, üzletember, élsportoló - a történelmi nagyság neve napján felidézték a XI. századi európai politikai nagyság érdemeit, rögzítették, hogy mit üzennek hazánknak az idők jelei, és beavatták egymást közeli személyes terveikbe. A rendezvényt latin nyelvű imával nyitották és zárták.

A Balassi-kard lexikonból - a szerző engedélyével - idézzük a vacsorát ismertető szócikket:

Szent László-vacsora: a Balassi Bálint-emlékkarddal azonos szellemiségű esti ünnepi rendezvény. Útjára indította Molnár Pál 1996. június 27-én, László napján. Az első három év alatt kikristályosodott liturgia szerint legalább tíz, legföljebb húsz magyar férfi vesz részt rajta. A vacsorát zenés ima keretezi és papi áldás zárja. Minden résztvevő háromszor mond háromperces beszédet Szent Lászlóról, az idők jeleiről és a jövőről. Többnyire Budapesten tartatik, ám sorra került már Szegeden, Balatonbogláron, Badacsonyban is. A legkiválóbb magyar értelmiségiek, művészek vesznek részt a lakomán. Titokzatos, spirituális módon maga Szent László király is személyesen jelen van vacsorázó hívei között.