A közvagyon eltűnését vizsgálja, miközben őt is feljelentették sikkasztási gyanú miatt

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 10. 15:13

Sárosi József vezeti a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot, miközben korábban sikkasztási gyanú miatt feljelentés is született vele szemben.

„Ő fog vizsgálódni” – írta egy kommentelő Sárosi József országgyűlési képviselő bejegyzése alatt, miután kiderült, hogy a Tisza Párt politikusa vezeti a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot.

A kinevezés azért váltott ki visszhangot, mert Sárosi József ellen korábban sikkasztási gyanú miatt feljelentést tettek. A gyanú szerint a paksi önkormányzat egyik cégének dolgozóival és eszközeivel újíttatta fel saját házát, szerződés és elszámolás nélkül.

Az ügy különösen azért kapott figyelmet, mert a szóban forgó önkormányzati vállalat vezérigazgatója akkor éppen Sárosi József volt. A gyanú szerint így önkormányzati dolgozók és eszközök vehettek részt a felújításban.

A Tisza szekszárdi országgyűlési képviselőjét bírálók a politikus korábbi kapcsolatait is felidézik. A közlések szerint az egyik legjobb barátja Harangozó Tamás, az MSZP korábbi országgyűlési képviselője.

Sárosi József 2018 és 2020 között már vezette az érintett önkormányzati céget. Távozásakor a közlés szerint 18 millió forintos végkielégítést és közel 4 millió forintos prémiumot kapott.

A politikus később visszatért a vállalat élére. Erre azt követően került sor, hogy 2024-ben a paksi polgármester-választást az MSZP-s Heringes Anita nyerte meg.

A bizottsági kinevezés kritikusai szerint különösen ellentmondásos, hogy a közvagyon elvesztését vizsgáló testületet olyan politikus vezeti, akivel kapcsolatban korábban sikkasztási gyanúról szóló feljelentés is nyilvánosságra került. A bírálók emellett Magyar Péter korábbi kampányüzenetét is felidézik, amely szerint a Tisza nem kíván a régi baloldali politikai szereplőkre építeni.