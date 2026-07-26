Útinapló /Salerno/

Szerző: Gondola

2026. július 26. 23:05

Diplomaosztó ajándékként unokáimmal egyhetes Földközi-tengeri hajóútra indultunk. Az egyik állomás a dél-olaszországi Salerno volt. A kikötés előtti este sokat beszélgettünk Márai Sándorról, a kassai polgárról, az emigráció fájdalmairól, különös tekintettel a Halotti beszéd című verséről.

Izgatottan vártuk a kikötést. Első utunk a Via Trento 64-és házhoz vezetett. Itt élt Márai 1968-1980-ig. Felidéztük az író azon fogadalmát, mely szerint addig nem jön haza Magyarországra , ameddig a kommunisták vannak hatalmon, és nem lesz demokrácia.

Nagyobbik unokám megkérdezte.

- Ha most Márai Sándor élne, hazajönne?

Néhány másodperc alatt leperegtek előttem az utóbbi három hónap hazai eseményei. Az utolsó kép amely bevillant a július 12-i Kossuth téri demonstráció volt, ahol kereszt alakú mécsesek előtt Magyarországért, a demokráciáért imádkoztak a hazájukat féltő emberek.

A válaszom szomorú , de határozott volt.

- Szerintem NEM!

D. M.

