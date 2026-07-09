Áder János Magyar Péternek: Legyen bátor és vállalja a kijelentéseit!

Szerző: Gondola

2026. július 9. 14:29

Áder János cáfolta Magyar Péter állításait a 2018-as amerikai diplomáciai útjával kapcsolatban, és jogi következményeket helyezett kilátásba.

Áder János közleményben reagált Magyar Péter csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésére, amelyben a miniszterelnök a volt köztársasági elnök 2018-as amerikai útjának költségeit tette közzé és annak közpénzből történő finanszírozását sugallmazta.

Áder János pontról pontra cáfolta a bejegyzésben megfogalmazott állításokat. Leszögezte, hogy a 2018 októberében tett amerikai út nem családi kiruccanás volt, hanem hivatalos állami látogatás, amelyet köztársasági elnökként teljesített. Kiemelte, hogy a velük utazó lányuk költségeit nem az adófizetők állták, hanem azt saját forrásból fizették ki.

A volt államfő visszautasította azt a felvetést is, hogy valaha közpénzből finanszírozott volna külföldi horgászutakat. Közleménye szerint ilyenre egyetlen alkalommal sem került sor, ezért ezt az állítást is valótlannak nevezte.

Áder szerint Magyar Péter nem pusztán kérdéseket tett fel, hanem valójában megalapozatlan vádakat fogalmazott meg. Emiatt arra szólította fel, hogy ha valóban bizonyítékokkal rendelkezik, akkor kérdések helyett egyértelmű állításokat tegyen, és vállalja azok valamennyi polgári jogi és büntetőjogi következményét.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter csütörtök reggel közzétett bejegyzésében azt állította: a 2018-as amerikai út mintegy 55 millió forintjába került az adófizetőknek. A politikus azt is felvetette, hogy a hivatalos program mellett közpénzből finanszírozhatták a család egyes magánjellegű programjait is, köztük a floridai Disney World belépőit, egy New York-i városnézést, valamint egy Orlando közelében található második szállás költségeit. Emellett arra is választ várt, hogy hány külföldi horgászatot fizettek közpénzből Áder János számára, és felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy számoljon el az esetleges magáncélú kiadásokkal, illetve szükség esetén fizesse vissza azokat.

Áder János válasza szerint azonban ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. Álláspontja szerint az amerikai út minden lényeges elemében hivatalos jellegű volt, a családtag utazási költségeit saját maga állta, és sem külföldi horgászatot, sem más magánprogramot nem finanszíroztak adófizetői pénzből. A volt köztársasági elnök közleménye egyben arra is utal, hogy kész jogi útra terelni az ügyet, amennyiben Magyar Péter továbbra is fenntartja vagy tényként állítja a szerinte valótlan vádakat.