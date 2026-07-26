Lakókat evakuáltak Amszterdamban

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 26. 20:08

A holland rendőrség ideiglenesen kimenekítette egy amszterdami lakóház lakóit, miután a közeli játékbolt előtt robbanószerkezetet találtak - írta az NlTimes hírportál vasárnap.

A rendőrség hajnali fél kettő körül kapott bejelentést,

a katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet,

így robbanás nem történt. Két embert a hatóságok őrizetbe vettek a helyszínen.

Az intézkedés idejére a lakóház egy részét kiürítették, mintegy

húsz lakás lakóinak kellett elhagyniuk otthonukat.

A hatóságok autóbusszal egy rendőrőrsre szállították az érintetteket, akik a kora reggeli órákban térhettek vissza lakásaikba.

A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás.

Hollandiában az idei év első felében csökkent a robbanószerkezetekkel elkövetett vagy megkísérelt támadások száma. A robbantásos bűncselekmények visszaszorítására létrehozott kormányzati munkacsoport (OTE) szerdán közölte, hogy 2026 első hat hónapjában 17 százalékkal kevesebb ilyen esetet regisztráltak, mint az előző év azonos időszakában.