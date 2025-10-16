Simicskó István: Az energiaellátás nem ideológiai kérdés

Szerző: GK

2025. október 16. 13:04

Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője Moszkvában, az Orosz Energiahét konferenciáján hangsúlyozta: az energiaellátás nem politikai, hanem gazdasági és biztonsági kérdés. A magyarok és a törökök egyaránt a stabil, megfizethető energiaellátás fenntartását tartják közös érdeknek.

Moszkvában, az Orosz Energiahét konferenciáján vett részt Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter delegációjának tagjaként. A politikus közösségi oldalán számolt be a tárgyalásokról, amelyek során többek között Alekszandr Novakkal, Oroszország energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesével, valamint Alparslan Bayraktarral, a Török Köztársaság energetikai és természeti erőforrásokért felelős miniszterével folytatott egyeztetéseket.

Simicskó hangsúlyozta: az energiaellátás nem politikai vagy ideológiai kérdés, hanem gazdasági és biztonsági érdek. Mint írta, Magyarország és Törökország egyaránt elkötelezett a stabil és megfizethető energiaellátás mellett, ezért közös cél a Török Áramlat gázvezeték működésének fenntartása.

A KDNP frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyarországra idén rekordmennyiségű, több mint hatmilliárd köbméter orosz földgáz érkezett, ami napi 21 millió köbméternek felel meg.

Hangsúlyozta: ez az ellátás kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából, ezért a jövőben is cél a több forrásból és útvonalon biztosított, stabil és biztonságos energiaellátás megteremtése.