Dr. Simicskó István: Történelmi siker, hogy Magyarország adhat otthont a békecsúcsnak

Szerző: Gondola

2025. december 9. 12:35

Magyarország alapvető érdeke a béke, mert ha béke van, minden van: biztonság a családoknak, kiszámítható gazdasági és biztonsági környezet, a fejlődés feltételei is biztosítottak.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője parlamenti napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy Magyarország számára jelentős diplomáciai siker, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin egybehangzó nyilatkozatai alapján a következő ukrajnai békecsúcsot Budapesten tarthatják. Szerinte ez történelmi jelentőségű elismerése annak, hogy Magyarország az Európai Unión belül egyedüliként képviselte következetesen a békepárti álláspontot, és a magyar kormányfő volt az első, aki átfogó békemissziót indított. Simicskó szerint a miniszterelnök világszerte – Brüsszeltől Washingtonon át Moszkváig – a béke fontosságát hangsúlyozta, és ennek eredménye, hogy Budapestet választották a következő csúcstalálkozó helyszínéül.

A kereszténydemokrata politikus bírálta az uniós vezetők reakcióját, akik szerinte nemhogy üdvözölték volna a budapesti helyszínt, hanem inkább kritikusan és irigykedve fogadták a hírt.

Úgy vélte, Brüsszelnek „nem érdeke a béke”, mert az EU vezetése folyamatosan háborús logikában gondolkodik. Ezt alátámasztandó emlékeztetett arra, hogy októberben bemutatták az uniós védelmi készültségi ütemtervet, amely a tagállamoknak a hadiüzemre való átállását is előrevetíti, és felidézte Ursula von der Leyen nyilatkozatát, amely szerint öt éven belül készen kell állni egy esetleges Oroszország elleni konfliktusra. Simicskó ezt „felháborítónak és szégyenteljesnek” nevezte, és úgy fogalmazott, hogy az unió vezetői „háborús hiénákká változtak”.

Felszólalásában hangsúlyozta, hogy

A frakcióvezető azt kívánta, hogy az adventi időszak gondolkodásra és békepárti hozzáállásra sarkallja az európai döntéshozókat is. Zárásként hozzátette: bízik abban, hogy a magyar kormány határozott kiállása, valamint az amerikai elnök béke iránti elkötelezettsége végül közelebb visz az ukrajnai háború lezárásához és a tartós rendezéshez.

A teljes felszólalás itt megtekinthető:



youtube