Fokozódik a feszültség: pokolgépes merénylet Moszkvában

Szerző: Gondola

2026. február 24. 15:05

Moszkva belvárosában pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó mellett: egy rendőr életét vesztette, két társát súlyosan megsebesítették, az elkövető a helyszínen meghalt – közölte az orosz belügyminisztérium.

A Nyomozó Bizottság szerint az elkövető saját magát robbantotta fel, személyazonosságát genetikai módszerrel állítják majd meg, és büntetőeljárás indult hatósági személy elleni merénylet és robbanószer illegális birtoklása miatt.

A robbanószer hatóereje 300 gramm trotilénnek felelt meg. A robbantás a Szavjolovszkij pályaudvar környékén történt, előzetesen úgy tűnt, a tettes elmenekült, de később kiderült, hogy meghalt.