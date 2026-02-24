Orbán Viktor kemény választ adott a legújabb brüsszeli abszurdra

Szerző: Gondola

2026. február 24. 11:06

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökének írt válaszában világosan kijelenti, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítása technikailag teljesen lehetséges, az ehhez szükséges lépések nem ütköznek műszaki akadályokba. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a döntés kizárólag Ukrajna politikai akaratán múlik.

A miniszterelnök kiemeli, hogy ő az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és következetesebb tagja, és teljes mértékben megérti az elnök aggodalmait, ugyanakkor rámutat a helyzet ellentmondásosságára.

Szerinte abszurd, hogy Magyarország energiaellátása veszélybe kerül egy olyan döntés miatt, amely pénzügyileg kedvező Ukrajnának, és amelyet személyesen nem támogat. Az elnök kérése, hogy Orbán „tegye úgy, mintha semmi sem történt volna”, számára elfogadhatatlan és lehetetlen.

Végül világossá teszi, hogy nem áll módjában Ukrajnának kedvező döntést támogatni, amíg a helyzet vissza nem tér a normális kerékvágásba, vagyis amíg nem áll helyre a stabilitás és az egyensúly Magyarország energiaellátásában. A levél stílusa tiszteletteljes, de határozott, világosan kifejezi a politikai álláspontot és a magyar érdekvédelmet.