A keresztény civilizációt rombolná a szélsőség

Szerző: Molnár Pál

2026. február 24. 16:07

Akkor keletről jött az ukáz, most nyugatról fogalmaznak meg parancsokat egy mentelmi joggal zsarolhatóvá vált extrém figurának és kompániájának. Idegen érdekeket akarnak érvényesíteni.

Fenyegetésként is értelmezhető az egyik hazai szélsőséges párt kiszivárgott terve: 40 százalékkal zsugorítaná az egyházak állami támogatását.

A Rákosi-rendszer emlékét idézi fel a keresztényellenes garnitúra

Akkor történt meg, hogy

papokat támadtak erőszakkal, a katolikus egyház fejét heteken át kínozták, majd börtönbe vetették.

Később az úgynevezett békepapi mozgalommal belülről, szellemileg is rombolták az egyházat, mérgezték a hívek életét. Akkor is külső parancsra dühöngtek a „klerikális reakció” ellen.

Megfizetik nekik a lakáji szolgálatot.

A szélsőséget nem érdekli, hogy pénz híján bezárnának egyházi iskolákat, óvodákat, bölcsődéket. Gondoljunk csak bele: ezek az intézmények állami feladatot vesznek át. Dolgoznak a magyar társadalomért. Nem is akárhogyan: lelkiismeretesen.

Ellátás nélkül maradnának az idősotthonokban élő gondozottak.

Ez megint csak a civilizációt rombolná: nem „csak” a keresztényt, hanem egyértelműen az európai civilizációt. A korrupcióba fulladt brüsszeli vezetőség ugyanis szélsőségesen Európa-ellenessé züllött. Ezeknek a figuráknak semmi közük Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bosch, Dürer – az európaiság géniuszai – szellemiségéhez. Messze eltávolodtak Schuman, De Gasperi, Adenauer – az Európai Unió erkölcsi megalapozói – értékrendjétől.

Megszűnne a rászorulóknak nyújtott karitatív segítség. Ez azért is riasztó, mert a szélsőség nárcisztikus magamutogatással szeretné humanistának feltüntetni önmagát.

Még a szeretet országát is emlegetik – gyerekes manipulációval kísérletezve. Szeretet országa – miközben templomból kijövő híveknek bömböl fenyegetően a felfuvalkodott platószónok.

Gyengítenék a helyi közösségi életet.

Amiként Rákosiék csinálták: ők még a dalárdákat is betiltották, hogy ne lehessenek nem kommunista baráti körök. Bibó Istvántól elorozták a szabadság kis köreinek ötletét, úgynevezett szigeteket puffasztottak föl, hogy a társadalmi támogatást hamisíthassák.

Nyugati parancsra megszorításokat vezetnének be egy háború pénzügyi támogatásáért.

A legkiszolgáltatottabbak fizessék meg az aranybudik árát.

Magyar nyugdíjasok fizessék a háborúzó idegen zsoldosokat. Magyar pénzből fizessék azokat a keleti nyugdíjasokat, akiknek a háborúzó, az emberveszteségre legyintő keleti állami vezetőség már nem tud nyugellátást fizetni,

Ezek ellen az ártalmas intézkedések ellen petícióval él a Kereszténydemokrata Néppárt.

Ha a Megvédjük mindennapjainkat című petíciót sok magyar aláírja a peticio.kdnp.hu honlapon, akkor a szélsőség megérzi, hogy buta kísérleteivel szemben tömeges ellenállára számíthat.

Ez a szélsőség szellemileg is alkalmatlan a bölcs belátásra: csak az erőből ért.

Országmentő gesztus, ha erőt mutatnak a jóakaratú emberek.



Főkép: Rákosi Mátyás, a nagy előd és Magyar Péter.